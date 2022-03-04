Vitor Pereira'nın Fenerbahçe'ye istediği iki isim Portekiz'in devlerine gitti

Geçen yaz Vitor Pereira'yı yeniden takımın başına getiren Fenerbahçe, transfer döneminde orta sahaya takviye yapmak için arayışlarını uzun süre devam ettirmişti.

Bu dönemde Fenerbahçe'nin merkezi için gündeme gelen iki isim, Pereira'nın istediği Stephen Eustaquio ve Hidemasa Morita'ydı.

İki sezon Paços de Ferreira forması giyen 25 yaşındaki Kanadalı ön libero Eustaquio ile Fenerbahçe'nin yanı sıra Fulham, Porto ve Braga'nın da ilgilendiği yönünde haberler çıkmıştı.

Yazın kulübünde kalan Eustaquio, ara transferde 4 milyon euro satın alma opsiyonuyla Porto'ya kiralandı.

Stephen Eustaquio nasıl bir oyuncu?

Santa Clara takımında top koşturan Japon orta saha oyuncusu Hidemasa Morita ise, A Bola'nın haberine göre gelecek sezon için Sporting Lizbon ile anlaştı. Sporting, 26 yaşındaki Morita için 2.5 milyon euro bonservis ödeyecek. Bu miktar bonuslarla 5 milyon euro'ya kadar çıkabilecek.

Hidemasa Morita nasıl bir oyuncu?

24 haftası geride kalan Portekiz Ligi'nde Porto 64 puanla ilk sırada yer alırken, Sporting 58 puanla ikinci basamakta.

Fenerbahçe, Crespo'yu almıştı

Eustaquio ve Morita transferlerinde mutlu sona ulaşamayan Fenerbahçe, Portekiz pazarından başka bir isme yönelmiş ve Estoril'den Miguel Crespo'yu 1.5 milyon euro karşılığında kadrosuna katmıştı.

Fenerbahçe adına Süper Lig'de 16, Türkiye Kupası'nda ise iki maça çıkan Crespo, bir gol ve bir asistle oynadı. Crespo, sarı lacivertli formayla tek golünü ligin 13. haftasında Fenerbahçe'nin Galatasaray'ı 2-1 yendiği maçta atmış ve takımına galibiyeti getiren isim olmuştu.

Sezonun ilk yarısı sona ermeden Vitor Pereira ile yollarını ayıran sarı lacivertliler, ara transferde Watford'da kiralık olarak oynayan Ozan Tufan'ın takıma dönmesiyle orta sahaya bir takviye daha yapmış oldu.

Watford'da kadroya girmekte zorlanan Ozan Tufan, Premier Lig'de yedi maçta toplam 335 dakika sahada kalabildi. 26 yaşındaki milli oyuncu, Fenerbahçe'ye döndükten sonra altı maçta şans buldu, fakat skor katkısı yapamadı.

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