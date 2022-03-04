Beşiktaş yıldızı Atiba Hutchinson'ın kardeşi, Batshuayi'ye tepki gösterdi

Beşiktaş'ın yıldızı Atiba Hutchinson'ın kız kardeşi Toya, Michy Batshuayi'nin performansına tepki gösterdi.

Chelsea'den kiraladıkları Michy Batshuayi ile Vincent Aboubakar'ın yerini doldurmak isteyen Süper Lig'in son şampiyonu, yeni sezona oldukça kötü başlarken Belçikalı'dan verim alamadı.

Hem ligde hem de Avrupa'da beklediğini bulamayan Beşiktaş son olarak Kayserispor'a mağlup oldu ve Ziraat Türkiye Kupası'na veda etti.

Siyah-beyazlılar, Kayseri temsilcisi karşısında 2-1 yenildi. Beşiktaş'ın tek golü Valentin Rosier'den gelirken Michy Batshuayi yakaladığı fırsatları değerlendiremedi.

Toya Hutchinson ne söyledi?

Bir Beşiktaş taraftarı Aaron, Twitter'da Michy Batshuayi'nin pozisyon bitiricilikteki eksikliğine gönderme yaparak, "Batshuayi bir cümleyi bile bitiremedi" dedi.

Sosyal medyadaki bu gönderiyi yanıtlayan Atiba Hutchinson'ın kız kardeşi Toya, "Evet adamım" diyerek Belçikalı'ya tepki gösterdi. Ayrıca Toya sözlerinin sonuna "kapı" emojisi koydu.

Aye man 🚪 — Toyaa Hutchinson (@toyaa_h) March 3, 2022

Mich Batshuayi'nin performansı nasıl?

Belçikalı golcü, siyah-beyazlılara transfer olduktan sonra sezonu Yeni Malatyaspor ve Antalyaspor'a karşı kaydettiği 3 golle açtı.

Ancak 21 Eylül'de oynanan Adana Demirspor mücadelesinde sakatlık yaşayan Batshuayi, iç bağlarda gerilme ardından ise uyluk gerilmesi ile mücadele etti.

2021/22 sezonunun ilk yarısını sessiz geçiren 28 yaşındaki oyuncunun ikinci devresi daha gollü geçiyor.

Batshuayi, Süper Lig'de çıktığı 22 karşılaşmada 11 gol, 3 asist kaydetti.

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