Reinickendorfer Füchse ve Wolfsburg'un altyapısında yetişen Orkan Çınar, 26 yaşında kulüpsüz kaldı.

Beşiktaş, Galatasaray'ın da istediği Orkan Çınar'ı 2017-2018 sezonu yaz transfer döneminde büyük umutlarla kadroya katmıştı.

Gaziantepspor'dan 450 bin euro karşılığında siyah-beyazlıların yolunu tutan Orkan Çınar o sezon Beşiktaş ile 5 karşılaşmada forma giydikten sonra Konyaspor'a kiralandı. Konya'nın ardından kiralık olarak Adana Demirspor'da rol alan oyuncu dönüşünde Beşiktaş'da tutunamadı.

Ne oldu?

Beşiktaş'tan Ocak 2020'de bonservisiyle birlikte Ankaragücü'ne transfer olan 26 yaşındaki sol ayak, 1 yıllık Başkent macerasının ardından Adanaspor'un yolunu tuttu ve 10 Kasım 2021'de turuncu-beyazlılarla sözleşmesini feshetti.

Ara transfer döneminde hiçbir kulübe imza atamayan Orkan Çınar 26 yaşında kulüpsüz kaldı.

Orkan Çınar'ın Beşiktaş kariyeri nasıldı?

Genç kanat oyuncusu, 2017'de Kartal'a 450 bin euro'luk bonservis ücretiyle transfer olduğunda geleceğe dair ondan beklenti büyüktü.

Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi'nde RB Leipzig'e karşı oynadığı mücadelede rol alan Orkan Çınar kaydettiği asistle hafızalarda yer edindi.

Ancak kiralık dönemlerinin ardından siyah-beyazlılarda tutunamayan oyuncu, giydiği 9 karşılaşmada 1 gol, 3 asist kaydetti.

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