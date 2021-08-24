ÖZEL | Fenerbahçe'nin transfer etmek istediği Hidemasa Morita nasıl bir oyuncu?

Fenerbahçe'nin transfer listesinde yer alan Hidemasa Morita'yı Goal Japonya'dan Yasuhiro Ondo değerlendirdi.

Vitor Pereira yönetiminde sezona iki maçta altı puanla giren ve oynadığı üç resmi maçta da gol yemeyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları sürerken, gündeme gelen son isim Japon orta saha Hidemasa Morita oldu.

Pereira'nın ülkesi Portekiz'de Santa Clara forması giyen Morita'yı Goal Japonya'dan Yasuhiro Ondo değerlendirdi.

Morita nasıl bir oyuncu?

Zaman zaman sağ bek olarak görev yapsa da ana pozisyonu orta saha olan Morita, iyi bir vücut dengesine sahip. Daha çok defansif orta saha olarak görev yapan başarılı oyuncu top kapma ve atakları kesme yeteneğiyle tanınıyor.

Topla mesafe kat edebilen ve takımını atağa kaldıran pasları atmayı seven Morita'nın en dikkat çeken özelliği ise yer aldığı takımın savunmasını yukarıya taşıyan kalitesi.

2020'de formasını giydiği Toru Oniki yönetimindeki Kawasaki Frontale J-League'i kazanırken ligde sezonun en iyi 11'ine seçilen Morita, Japonya Milli Takımı'nda düzenli bir şekilde ilk 11'de yer alabilmek için de büyük bir mücadele veriyor.

Santa Clara'da fark yarattı

Geride bıraktığımız sezonun devre arasında Santa Clara'ya transfer olan Morita, takıma katılmasının ardından Portekiz ekibine büyük bir ivme kattı.

Sezon sonunda Avrupa vizesi alan ve bu sezon UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele etmek için play off turunda Sırp ekibi Partizan ile eşleşen Santa Clara'nın en önemli isimlerinden biri olan Morita, takımının Boavista ile oynadığı son lig maçında dinlendirilme amacıyla kadroya alınmadı.

Teknik direktör Daniel Ramos'un dinlendirmek istediğini belirttiği dört oyuncu arasında yer alan Morita'nın kadroya alınmamasına rağmen bu dört isimden ikisinin maça ilk 11'de başlarken, bir diğerinin ise yedek kulübesinde olması Morita'nın dinlendirilme amacından ziyade transfer gelişmelerinden ötürü kadroda yer almamış olabileceği ihtimalini akla getirdi.