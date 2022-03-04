Ukrayna için savaşa dahil olan Yuriy Vernydub askeriyedeki günlerini anlattı

Moldova ekibi Sheriff'in başında Santiago Bernabeu'da Real Madrid zaferi yaşayan Ukraynalı teknik direktör Yuriy Vernydub, bu zaferin üstünden altı ay bile geçmeden kendisini savaşın ortasında buldu.

Oğluyla yaptığı telefon görüşmesinin ardından Ukrayna'ya geri dönen Vernydub, yaşadığı son günleri BBC'ye anlattı.

Ne söylendi?

"Oğlum sabah 04.30'da beni aradı ve Rusların saldırısını anlattı. O an Ukrayna'ya geri dönüp ülkem için elimden geleni yapacağımı biliyordum.

"Cumartesi sabahı ilk işim Ukrayna'ya gitmekti ve pazar günü askere dahil oldum. Eve dönerken birçok güçlü insanın ülkeyi terk ettiğine şahit oldum.

"Çok sayıda insan ailesiyle birlikte Moldova ve Romanya'ya gitti. Gidenleri anlayabiliyorum ama bunu yapmam mümkün değil.

"Yakınlarım askeriyeye dahil olma konusunda beni uyardı ama herkes karakterimi biliyor ve bu durum değişmeyecek. Ateşli silahları kullanma konusunda bir sorun yaşamayacağım çünkü kullanmayı biliyorum.

"Askeriyedeki birçok kişinin benimle fotoğraf çektirmek istemesi gerçekten güzel. Madrid'e karşı kazandığımız zafer şimdi çok uzak gelse de hayatım çocukluğumdan beri futbol. Real Madrid'i yendiğimizde kısa bir süre sonra böyle bir hayatım olacağını hayal bile edemezdim.

"Ordudaki rolümü açıklamama izin verilmiyor. Nereye gitmemiz söylenirse oraya gitmeye hazırız. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i ve çevresini anlamıyorum. Ona karşı olmayan Rusları da anlamakta zorlanıyorum.

"Bizi özgürleştirdiklerini söylüyorlar ama y yaptıklarını anlatacak bir kelime bulamıyorum. Sadece askeri merkezlere saldırdıklarını söylüyorlar ama sivil evlere de saldırıyorlar ve yalan söylüyorlar. Umarım bu savaş uzun sürmez ve yeniden futbolla dolu hayatıma dönebilirim."

Rusya'da oynamıştı

Aktif futbolculuk yıllarında Zenit Saint Petersburg formasıyla Rusya Ligi'nde de mücadele eden 56 yaşındaki Vernydub, 2020'den bu yana Moldova ekibi Sheriff Tiraspol'da görev yapıyordu.

Shakhtyor Soligorsk takımıyla 2020'de Belarus Ligi şampiyonluğu yaşayan deneyimli çalıştırıcı, 2021'de ise Moldova şampiyonluğu yaşamıştı.

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