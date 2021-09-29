Vitor Pereira: Herkes teknik direktör, herkes futbolcu olmuş

Portekizli teknik adam gerçekleştirmek istedikleri anlaşılmadan eleştiriliyor olmasına sitemli ancak bunun futbolun doğası olduğunu söylüyor.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, "Herkes teknik direktör, herkes benden daha iyi biliyor." diyor.

Sarı-lacivertliler, UEFA Avrupa Ligi ikinci hafta maçında Olimpiakos'u ağırlayacak.

Karşılaşma öncesi Fenerbahçe Teknik Direktör Vitor Pereira basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Vitor Pereira ne söyledi?

Sarı-lacivertliler'in teknik patronu eleştirilere alışması gerektiğini söylüyor:

"Eğer eleştirilmek istemiyorsanız başka bir iş yapmanız lazım. İnsanlar barlarda kafelerde sürekli konuşurlar. Eleştiri de futbolun sihirli yönlerinden biri. İçeride sizin ne yaptığınızı bilmiyorlar ama sürekli konuşuyorlar.

Futbolu bilmeden konuşuyorlar. Herkes teknik direktör, herkes futbolcu olmuş, benden daha iyi biliyorlar.

Ama ben buradayım ki benim hakkımda konuşuyorlar. İnsanların benim hakkımda konuşması canlı hissetiriyor ve buna alışmam gerekiyor."

Portekizli teknik adam Olimpiakos karşında oynayacakları karşılaşmayı ise şu şekilde değerlendirdi:

"Hiç şüphe yok ki güçlü bir maç olacak. İyi ve tecrübeli bir takıma karşı oynayacağız. Bizim gibi büyük bir kulüp.

Portekizli bir teknik direktörleri var ve arkadaşız. Tabii yarın rakip olacağız. Umarım yarın taraftarımızın enerjisi sahada olur çünkü buna ihtiyacımız var."

Yoğun fikstüre dikkat çeken Vitor Pereira rotasyon yapmadan oyununu korumanın zor olduğunu söylüyor:

"Bazılarının biraz süreye ihtiyacı var. Burak Kapacak mesela genç ve kaliteli bir oyuncu ama 2. Lig'den geldi ve zamana ihtiyacı var. Ne zaman ne yapması gerektiğine dair taktiksel olarak hazırlanması gerekiyor.

Ben bazı şeyleri tam olarak oyuncuya anlatamadan sahaya sürmek istemiyorum. Rotasyon yapmamız gerekiyor, rotasyon yapmadan bu tempoyu korumamız mümkün değil.

Futbolcular robot değil. Elimde çok fazla çözüm yoktu, çok fazla rotasyon yapamadım. Benim için tüm oyuncular çok değerli. Buradan onlara bu mesajı verebilirim. Herkesi aynı gemide tutmaya çalışıyorum."

Fenerbahçe'yi ne bekliyor?

Sarı-lacivertli ekip, 30 Eylül'de Olimpiakos'u konuk etmesinin ardından 3 Ekim'de Süper Lig'de Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'ndeki bir sonraki maçını ise 21 Ekim'de Antwerp ile kozlarını paylaşacak.

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