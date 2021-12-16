Vahid Halilhodzic'ten sert çıkış: Afrika Uluslar Kupası'na gelmeyen milli takımı unutsun
Kamerun'un ev sahipliğinde düzenlenecek olan Afrika Uluslar Kupası'nın 9 Ocak'ta başlaması planlanıyor.
Ancak dünya çapında yeniden yükselişe geçen covid vakaları turnuvayı tehdit edecek boyuta geldi. Avrupa Oyuncular Birliği geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaparak, Avrupa'da forma giyen oyunculara turnuvaya gitme izni çıkmayabileceği uyarısında bulunmuştu.
Turnuvanın iptal edileceği yönündeki söylentileri yalanlayan Afrika Futbol Konfederasyonu (CAF) yetkilileri, Afrika Uluslar Kupası'nın belirlenen tarihte başlayacağına dair güvence verdi.
Editörün Seçtikleri
- ŞİMDİ NEREDELER? | Fatih Terim'in İtalya'da Lazio ile karşılaştığı son maçta oynayan Milan kadrosu
- PSG'nin yıldızı Messi'nin oğlu merak ediyor: Ballon d'Or'u neden sen kazandın?
- ÖZEL RÖPORTAJ | Adana'da bir İtalyan efsane: Vincenzo Montella
- Burak Yılmaz, Şampiyonlar Ligi'nde Cristiano Ronaldo'nun ardına yerleşti
Ne söyledi?
Konuyla ilgili AFP'ye bir açıklama yapan Fas teknik direktörü Vahid Halilhodzic, milli takım oyuncularına sert bir mesaj gönderdi.
"Sağlık konusunda yaşanan gelişmeler işleri karmaşık ve zor hale getiriyor. En büyük soru şu; turnuva düzenlenecek mi? Şu anda taraflar arasında büyük bir lobi savaşı yaşanıyor."
"Oyuncular milli takıma gelmek zorunda, ama kulüpler oyuncuları göndermemek için ellerinden geleni yapıyor. Bazı kulüpler oyuncuları kadro dışı bırakmak ya da takımdan göndermekle tehdit ediyor."
"Avrupa'da forma giyen tüm oyuncuların turnuvaya gelmesi hayli zor olacak. Ben, turnuvaya gelmeyen oyuncuların milli takıma yeterince bağlılık göstermediğini düşünüyorum."
"Oyuncu turnuvaya gelmek istemezse, benim de onu kadroya almama hakkım var. Gelmeme kararı veren milli takıma elveda diyebilir."
Yıldızlardan yoksun kalabilir
Fas kadrosunun en önemli yıldızlarından Achraf Hakimi, İtalya'da Inter forması giyiyor. Bir diğer önemli isim Hakim Ziyech ise Premier Lig ekiplerinden Chelsea'de oynuyor.
Ziyech'in sakatlığını öne sürerek milli takımın hazırlık maçında forma giymemesi, Halilhodzic'le yıldız oyuncu arasında sorun yaşanmasına neden olmuş, deneyimli teknik adam bu olayda da sert bir tavır takınmıştı.
Kuzey Afrika ekibinin ideal kadrosu neredeyse tamamen Avrupa'da top koşturan isimlerden oluşuyor.
Fas milli takımında Süper Lig'den de üç isim var: Munir El Kajoui (Hatayspor), Issam Chebake (Yeni Malatyaspor), Faycal Fajr (Sivasspor).
Daha fazlası için:
Sergio Agüero kariyerini noktaladı
Christian Eriksen Odense'ye transfer olabilir