Ajax kalecisi Andre Onana: Futbol dokuz ay boyunca benden alınmış gibiydi

Ajax'ın doping testi insani bir hata sonrasında pozitif çıkınca dokuz ay sahalardan uzak kalma cezası alan Kamerunlu kalecisi Andre Onana, GOAL'e verdiği röportajda sahalardan uzak kaldığı sürecin kendisini fazlasıyla etkilediğini söyledi.

Geçen yıl Ekim ayında hastalanan ve rahatsızlığını gidermek için ilaç dolabından eşinin Lasimac adlı ilacını alan Onana, yaptığı bu hatanın bedelini ağır ödediğini söyledi.

Onana ne söyledi?

UEFA'nın yasaklı maddeler arasında yer alan Furosemide'yi kazara aldığını kabul etmesine rağmen cezasında indirim yapmadığı Onana, hayatının bu dönemini karanlık ve zorlu olarak nitelendirdi:

"Bu herkesin başına gelebilecek bir problem ve herkesi bu konuda uyarmak istiyorum. Dikkat etmek gerekiyor çünkü küçük bir hata bile hayatını mahvedebiliyor.

"Ceza aldığımda hayatım boyunca sigara ve alkol kullanmamama rağmen uyuşturucu nedeniyle ceza aldığımı aileme nasıl açıklayacağımı düşündüm. Daha önce nargilenin bile tadına bakmamıştım.

Beni tanıyan herkes çok iyi bir profesyonel olarak tanıdıkları birinin nasıl uyuşturucu nedeniyle ceza almış alabileceğini sorguladı. Bu durum ailem için zordu.

"UEFA bunun bir hata olduğunu kabul etti ama bana yardımcı olmadı. Cezam sürerken hiçbir şey yapılmama izin verilmedi. Takımla hiçbir stadyuma gidemedim ve maç izlemek istediğimde her şeyi kendim ayarladım.

"Ajax'ın hiçbir antrenörüyle çalışmama izin verilmedi. Herhangi bir profesyonel futbol antrenörüyle çalışma şansım yoktu.

"Dokuz ay boyunca futbol elimden alınmış gibi hissettim. Bu çok zordu.

"Daha sonra aralarında İspanya'dan bir kaleci antrenörünün de olduğu yedi kişilik bir ekip kurduk. Bu insanlar bana çok yardımcı oldu ve dokuz ay beş ay gibi geçti. Ajax için bu kadar erken oynamayı beklemiyordum ama Beşiktaş deplasmanında harika bir atmosfer vardı.

"Şimdi dünyanın en iyi kalecisi olmak için geri döndüm. Lev Yashin Ödülü'nü bir gün siyah bir kaleci kazanacak.

"Bugün mü olacak yarın mı ya da yarından sonra mı bilmiyorum ama bir gün olacak. Mendy bunu başarmak üzereydi ve harika bir sezon geçirdi. Bu defa olmadı ama umarım bir sonraki sefer bunu başarır."

Daha fazla okuma