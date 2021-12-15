Barcelona'nın yıldızı Sergio Agüero, kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerini noktaladı

Barcelona ve Arjantin Milli Takımı'nın yıldız oyuncusu Sergio Agüero, yaşadığı kalp rahatsızlığı nedeniyle kariyerine nokta koyduğunu açıkladı.

Kariyerinin 10 yılını Manchester City formasıyla geçiren Agüero, yaz aylarında kontratının sona ermesinin ardından Lionel Messi'nin çağrısı doğrultusunda Katalan ekibine katılmıştı.

Yaşadığı baldır sakatlığı nedeniyle Barcelona'da sezonun başlangıcını kaçıran Agüero, yaşadığı kalp problemi nedeniyle kadronun dışında kalmasından önce Barcelona formasıyla beş maça çıkmıştı.

Agüero ne söyledi?

Camp Nou'da düzenlediği basın toplantısında futbola devam etmenin kendisi için risk teşkil edeceğinin altını çizen Agüero, futbolu bırakma kararı aldığını duyurdu:

"Bu basın toplantısı profesyonel futbol oynamayı bıraktığımı açıklamak için. Bu çok zor bir an.

"Aldığım karar sağlığım için ve sağlık ekibinin kararı doğrultusunda verildi. Oynamaya devam etmek için mümkün olan her şeyi yaptıktan sonra 10 gün önce bu kararı aldım.

"Kariyerimle gurur duyuyorum. Beş yaşında topa ilk dokunduğum andan bu yana hep profesyonel bir kariyer hayal etmiştim.

"18 yaşımda bana şans veren Atletico Madrid'e ve Manchester City'ye teşekkür etmek istiyorum.

"Herkes City hakkında hissettiklerimi ve bana orada ne kadar iyi davrandıklarını biliyor. Hayatımın bundan sonraki döneminde beni nelerin beklediğin bilmiyorum ama sahalardan başım dik ayrılıyorum.

"İnsanların beni sevdiğini biliyorum ve yaşadığım inanılmaz şeyleri hayatım boyuna hatırlayacağım.

Ne olmuştu?

Barcelona'nın Kasım ayında Alaves ile 1-1 berabere kaldığı maçta yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye kaldırılan Agüero'nun kalp atışlarında düzensizlik tespit edilmişti.

Yıldız oyuncu oynamaya devam etseydi, EURO 2020'de Danimarka formasıyla kalp krizi geçiren Christian Eriksen'in yaşadığı sorun gibi bir riskle karşı karşıya kalabilirdi.

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