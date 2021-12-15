Inter'den ayrılacak Christian Eriksen Odense'ye transfer olabilir

EURO 2020'de ülkesi Danimarka'nın Finlandiya ile oynadığı karşılaşmada kalp krizi geçiren ve o maçtan bu yana sahalardan uzak olan dünyaca ünlü yıldız Christian Eriksen futbola geri dönmeye hazırlanırken, oyuncunun durumundaki belirsizlik de sürüyor.

Gazzetta dello Sport'a göre Inter'e veda etmeye hazırlanan Eriksen, ülkesine dönmeyi düşünüyor.

Sağlık durumu İtalya Futbol Federasyonu'nun aradığı kriterlerle uyumsuzluk gösteren ve bu nedenle İtalya'da futbol oynaması mümkün görünmeyen Eriksen çalışmalarını ülkesinin takımlarından Odense'de sürdürürken, yıldız isim için en güçlü ihtimal bu takım gibi görünüyor.

Bu süreçte farklı teklifler de bekleyen Eriksen'in istediği teklifi alamaması halinde kariyerine Odense'de vam etmesi bekleniyor.

Tedavisi olumlu ilerliyor

Eriksen'in menajeri Martin Schoots geçtiğimiz günlerde GOAL'e verdiği demeçte oyuncunun tedavisinin sürdüğünü ve olumlu gittiğini açıklamıştı.

Eski takımı Odense'nin tesislerini Eriksen'e açtığını belirten Schoots, Eriksen'in futbola dönüp dönmeme kararını sadece kendisinin vereceğini ve bu süreçte ona destek olacaklarını söylemişti.

Yaşadığı problemle rağmen futbolu bırakma ihtimalini değerlendirmek istemeyen Eriksen'in önümüzdeki günlerde Inter'den resmen ayrılarak yeni takımını netleştirmesi bekleniyor.

Inter bilindiği gibi yıldız oyuncunun yaşadığı sağlık probleminin ardından kadrosunu Hakan Çalhanoğlu ile güçlendirmeyi tercih etmişti.

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