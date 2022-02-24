Ukrayna-Rusya işgali: Zinchenko ve Shevchenko dayanışma çağrısı yaparken, Smolov 'savaşa hayır!' dedi

Manchester City'nin defans oyuncusu Oleksandr Zinchenko ve eski AC Milan forveti Andriy Shevchenko, bölgedeki siyasi gerilim tırmanırken ülkelerinde dayanışma çağrısı yapan Ukrayna'nın önde gelen spor yıldızları arasında yer aldı.

Rusya, Devlet Başkanı Vladimir Putin'in emriyle her yönden Ukrayna topraklarına giren askeri konvoylarla Doğu Avrupa komşusuna büyük çaplı bir saldırı başlattı.

Ülke çapında patlamalar duyuldu ve Putin, dış güçlerden gelen direnişin “anında” bir yanıtla karşılanacağını belirterek ciddi endişelere yol açtı.

Ne söylendi?

İngiltere'deki Premier Lig şampiyonu için mücadele eden Ukraynalı millî oyuncu Zinchenko, Instagram'da yayınladığı bir mesajda şunları söyledi:

"Bütün uygar dünya ülkemdeki durumdan endişe duyuyor. Uzak durup fikrimi aktarmaya çalışamam.

“Fotoğraftaki benim ülkem. Doğduğum ve büyüdüğüm ülke. Uluslararası spor arenasında renklerini savunduğum ülke. Yüceltmeye ve geliştirmeye çalıştığımız bir ülke. Sınırları dokunulmaz kalması gereken bir ülke.

“Ülkem Ukraynalılara ait ve hiç kimse onu sahiplenemeyecek. Pes etmeyeceğiz! Şanlı Ukrayna!"

Bu duygular, ağustos 2021'de Ukrayna millî takımının teknik direktörlük görevinden ayrılan eski AC Milan ve Chelsea forveti Shevchenko tarafından tekrarlandı.

2004 Ballon d'Or sahibi sosyal medyada şunları söyledi:

“Ukrayna benim anavatanım!

“Halkımla ve ülkemle her zaman gurur duydum! Çok zor zamanlardan geçtik ve geçtiğimiz 30 yılda millet olarak şekillendik!

“Samimi, çalışkan ve özgürlüğü seven vatandaşlardan oluşan bir millet!

“Bu bizim en önemli varlığımız! Bugün hepimiz için zor bir zaman. Ama birlik olmalıyız! Birlik içinde kazanacağız! Ukrayna'ya zafer!”

Başka kim sesini çıkardı?

Çarşamba günü Benfica adına Ajax'a karşı attığı golün ardından anavatanını desteklemek için bir amblem ortaya çıkaran Roman Yaremchuk, şunları söyledi:

"Ben Ukraynalıyım ve bununla gurur duyuyorum.

“Ülkemden binlerce kilometre uzakta, anavatanında gerginlik yaşayan herkese destek olmak istiyorum, şimdi birleşme zamanı.

"Burası bizim ülkemiz, tarihimiz, kültürümüz, insanımız ve sınırlarımızdır. Savunmacılarımıza cesaretleri için teşekkür etmek istiyorum. Şanlı Ukrayna."

Dinamo Moskova'da forma giyen Rusya'nın uluslararası forvet oyuncusu Fyodor Smolov, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda "Savaşa hayır!!!" yazısıyla ülkesinin eylemlerini kınadı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelensky, Rusya'nın Ukrayna'nın altyapısına ve sınır muhafızlarına füze saldırıları düzenlediğini iddia etti.

Rusya Savunma Bakanlığı ise askerî altyapı, hava savunma ve hava kuvvetlerinin odak noktası olduğu belirtip herhangi bir Ukrayna şehrine saldırdıklarına yönelik haberleri reddetti.

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