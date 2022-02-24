Mircea Lucescu: "Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim"

Rusya ve Ukrayna arasındaki siyasal kriz büyümeye devam ediyor. Yaşanan krizin etkileri futbola da yansıyor.

Ukrayna'da OHAL ilan edilmesiyle birlikte liglerin ve takımların durumu da belirsizliğini koruyor.

Ne söylendi?

Gündemle ilgili Dynamo Dinamo Kiev Teknik Direktörü Mircea Lucescu da yorumlarda bulundu.

Calciamercato'da yer alan habere göre; Rumen çalıştırıcı olaylardan korkmuyor.

"Ukrayna'da 30 gün boyunca tüm spor faaliyetleri durduruldu. Kiev'den ayrılıp Romanya'ya dönmeyeceğim, korkak değilim.

"Umarım aptalların başlattığı bu savaş bir an önce durdurulur. Bu savaşın başlamasını hiç mümkün görmemiştim"

Lucescu 2014 krizinde de Donetsk'teydi

Mircea Lucesu, daha önce takımını krizden dolayı Antalya’ya kampa aldığına dair iddiaları Anadaolu Ajansı'na şöyle yanıtlamıştı:

“Ukrayna'nın her yerinde takımımla maça çıkarım. 2014'teki olaylarda Donetsk'te son ana kadar takımın başındaydım. Kimseden çekinmiyorum ve korkmuyorum.

Dinamo Kiev'in ikinci bir karara kadar Antalya'dan ayrılmaması gibi bir şey söz konusu değil. Takım hazırlıklarını tamamlayınca Kiev'e geri dönecek. Kamp programları üç ay önceden belirlendi. Bizim işimiz futbolu güzelleştirmek.”

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