Süper Lig'de sezonun başarılı takımlarından Adana Demirspor'un Başkanı Murat Sancak, Sabah'a özel açıklamalarda bulundu.

Sancak, İtalyan teknik direktör Montella'dan Balotelli'ye Yunus Akgün'ün formundan Galatasaray ve Fenerbahçe'ye kadar birçok konuda yorumunu belirtti.

"Yunus'a iki tane tokat attım"

Galatasaray maçındaki Yunus Akgün anısını anlatan Murat Sancak, genç oyuncu ile ilişkisine de değindi.

"Yunus Akgün'ü Türk futboluna Galatasaray değil, biz kazandırdık. Şimdi herhalde yurtdışından da teklifler gelir.

"Galatasaray'ın ilk 11'inin değişmez oyuncusu olur. Yunus Akgün'ü ilk sene bedava verdiler para almadılar İkinci sene palazlanınca kiralama parası aldılar. Şimdi herhalde istesek vermezler."

"Yunus Akgün Galatasaray maçının ilk yarısında sahada yoktu. Devre arasında onu kendine getirmek için benim babacan tavrımı bilirler.

"Şöyle iki tane tokat attım, dedim ki 'Hayırdır Fatih Terim seni seyrediyor diye korkarak mı oynamıyorsun" dedim. "Çık adam gibi oyna. Senin paranı burası veriyor. Buradan ekmek yiyorsun" dedim. Ondan sonra çıktı 2 tane gol attı. "

"Türk hocalar çok egolu"

Samet Aybaba sonrası Montella'yı göreve getiren Adana Demirspor, çıkışa geçmişti.

"Hocamız, ligin en kariyerli hocalarından bir tanesi. Kuntz, geldiğinde onunla kıyaslamaya kalktılar. Ben de o dönem İyi bir hoca aldığımızı söylemek için 'Kuntz'dan daha kariyerli biri hoca" demiştim .

"Galatasaray'ın Fenerbahçe'nin bile getiremediği bir hocayı getirdik işin özü bu. Şimdi ben Galatasaray'ın veya Fenerbahçe'nin başkanı olsaydım dünyanın en iddialı hocasını getirirdim, Messi benim takımımda oynardı.

"Samet Aybaba'dan sonra en iyi hocayı getirmem gerekiyordu. O yüzden gittim bu hocayı aldım. Keşke iyi Türk hocaları da alabilseydik ama maalesef Türk hocalar çok egolu, iletişim kurmakta zorluk çekiyorum. 'Ben hocayım, istediğim gibi yaparım, istediğim gibi oynatırım' diyor.

"Samet hocayla da ego sorunu yaşandı. Sen şimdi kulüp olarak dünyanın, Avrupa'nın en kariyerli oyuncularını getiriyorsun. Bunlara farklı yaklaşman lazım."

"Balotelli bizi sevdi saydı"

Başkan Murat Sancak, gösterdiği performansla İtalya milli takımına davet alan Balotelli'nin transfer süreci ve formundan da bahsetti.

"Gündeme gelince o deli, sıkıntılı, başımıza iş almayalım dediler. Ama ben hallederim, delileri severim dedim. Bir dünya yıldızını, Türkiye'ye getirmek, hele hele Adana'ya getirmek çok önemli bir olaydı.

"Mario, Adana'yı görmeden İstanbul'da imza atı. Bu dünya yıldızı bir futbolcu için kolay iş değil. Önce İstanbul'a davet ettik. Oturduk detayları konuştuk. Balotelli'nin menajeri bizden transferin yüzde 20'sini istedi. Daha sonra Balotelli kendisi bize gelmek isteyince yüzde 10 menajerlik ücreti ödedik. O da 900 bin Euro. 3 milyon 600 bin Euro'dan 900 bin Euro vermiş olduk.

"Balotelli bizi sevdi saydı. Biz de onu sevdik, saydık. Şimdi Adana'da ikinci baharını yaşıyor. Balotelli öncesi Erkan Zengin, İsveç Milli Takımı'nda beraber oynadığı arkadaşı İbrahimovic'in bize transferi için görüştü. Ancak olmadı."

"İtalya Milli Takımı'na çağırılmasında benim, hocanın, futbolcu arkadaşlarının, Adana'nın hatta kebabın bile katkısı var. Buraya gelirken milli takıma gitmek istiyorum diye geldi. Biz de o ortamı hazırladık.

"Bizim verdiğimiz ücretin 3 katı Katar'dan teklif almıştı zaten. Ama oraya gitmedi. Oraya gitseydi milli takıma gidemezdi. Türkiye'ye geldi, buradan milli takıma gideyim dedi ve üzerine düşeni de yaptı.

"Şampiyonluk için hedefimiz ilk 5 yıl"

Şampiyonluk hedefiniz var mı sorusuna Murat Sancak şu yanıtı verdi:

"Bizim öncelikli hedefimiz ligde kalıcı olmak. Üstlere gelince taraftar biliyorsunuz her şeyi ister. Ama bu seneki hedefimiz ilk 10. Bu ilk 10'un içinde birincilik de var, 10'unculuk da var.

"Bu sene Avrupa olacak mı öyle bir iddiam yok. Ama olursa da yok demeyiz niye diyelim. Üzerimize düşeni yaparız. Şampiyonluk için ise hedefimiz ilk 5 yıl. Pes etmek yok."

"Yabancı sınırlamasını doğru bulmuyorum"

Türk futbolunun değişmez gündemi yabancı sınırlamasına da Başkan Murat Sancak karşı çıkıyor.

"Yabancı sınırlamasını doğru bulmuyorum. Bu uygulama olmasın diye 20 kulüp karar almamıza rağmen sağ olsun Nihat Özdemir kararımızı hiçe sayıp uygulattı o kuralı. Doğru değil. Neticede 20 kulüp karar almış yani.

"Federasyonun kulüplerle daha yakın temas içinde olmasında fayda var. 14 yabancı değil 10 yabancı yapın ama sahada kim oynayacak onun kararını vermeyin. Yabancı oyuncuların olması kötü bir şey değil.

"14 yabancı diyorsun 8'i sahada, 6 kişiyi kadroya koyamıyorsun ki. O kadar zengin kulüpler değiliz. Sen niye 6 oyuncuyu bize yedekte bıraktırıyorsun."

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