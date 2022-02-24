Tottenham menajeri Antonio Conte'den Burnley mağlubiyeti sonrası ayrılık sinyalleri: "Her karara açığım"

Tottenham menajeriAntonio Conte, Burnley'e yenildikleri için takımının şu anki düşüşünden dolayı hayal kırıklığına uğradığını itiraf ediyor.

Defans oyuncusu Ben Mee, attığı tek golle Tottenham'ın Manchester City galibiyetinden sonraki rüyadan uyanmasını sağladı.

Kuzey Londra'daki ilk sezonunda Conte'nin üzerindeki baskı arttı ve son beş Premier Lig maçındaki dördüncü yenilgilerini aldılar.

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Maçtan sonra gazetecilere konuşan Conte,

"Son beş maçın dördünü kaybettik. Gerçek bu. Son beş maçın dördünü kaybettik, kimse bu durumu hak etmiyor, gerçek bu" dedi.

"Durumu iyileştirmeye çalışmak için geldim ama belki şu anda bilemiyorum. Takımı geliştirmek için o kadar iyi değilim. Çok sinir bozucu. Çok çalışmak, çok çalışmak ve en iyisini elde etmeye çalışmak."

"Cumartesi günü başka bir maç oynuyoruz, durumu görme ve değerlendirme yapma zamanı. Gerçekten hüsrana uğradım, bu durumları görmeye alışık değilim. Her şeyi yapmaya çalışıyorum ama durum değişmiyor.

"Son beş maçta küme düşmüş gibi oynuyoruz gerçek bu. Belki bir yanlışlık var, sorumluluk almak istiyorum, eğer öyleyse, her karara açığım, Tottenham'a yardım etmek istiyorum. Geldiğim ilk günden itibaren.

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Conte, Kasım ayında Tottenham'da Nuno Espirito Santo'nun yerine göreve gelmişti.

Kulüpte umut verici bir başlangıç yaptı, Premier Lig'de çıktığı ilk dokuz maçın altısını kazanıp üçünü beraberlikle tamamladı.

Ancak bu son çöküş, Tottenham'ı sekizinci sırada, son Şampiyonlar Ligi eleme noktasında Manchester United'ın yedi puan gerisinde bıraktı.

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