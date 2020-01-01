Ümit Milli Takım kadrosu açıklandı

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2021 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 4 Eylül'de İstanbul'da Andorra ile yapacağı maçın aday kadrosu belirlendi.

Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası grup eleme müsabakasında Andorra ile karşılaşacak milli takımda aday kadroya davet edilen futbolcular, 25 Ağustos Salı günü saat 12.00'de İstanbul Le Meridien Otel'de toplanacak.

Türkiye-Andorra karşılaşması, 4 Eylül Cuma günü saat 20.30'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda oynanacak.

Ümit Milli Takım Teknik Direktörü ve Genç Milli Takımlar Sorumlusu Tolunay Kafkas'ın belirlediği aday kadroda yer alan futbolcular şöyle:

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Kale: Bayındır ( ), Muhammet Taha Tepe ( ), Ersin Destanoğlu (Beşiktaş)

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Defans: Erdoğan Kaya, Rıdvan Yılmaz (Beşiktaş), Bünyamin Balcı (Fraport TAV ), Hüseyin Türkmen, Atakan Gündüz (Trabzonspor), Onur Taha Takır, Ravil Tagir ( ), Cemali Sertel (Medipol )

Orta saha: Erkan Süer ( ), Ali Kaan Güneren (Akhisarspor), Taha Tunç (Trabzonspor), Kerem Atakan Kesgin (Demir Grup ), Berat Ayberk Özdemir ( ), Berkay Özcan (Medipol Başakşehir), Doğukan Sinik (Fraport TAV Antalyaspor), Ömer Faruk Beyaz (Fenerbahçe), Berkan İsmail Kutlu (Aytemiz ), Oğulcan Ülgün (Altınordu)

Forvet: Güven Yalçın (Beşiktaş), Halil İbrahim Dervişoğlu (Brentford), Metehan Güçlü (Valenciennes), Rahmi Anıl Başaran (Trabzonspor), İlker Karakaş (Gençlerbirliği)