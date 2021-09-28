UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin kurucu ekipleri hakkındaki son kararını açıkladı...

UEFA; Avrupa Süper Ligi projesinin kurucu ekipleri olan Juventus, Barcelona ve Real Madrid hakkındaki kararını açıkladı. 12 kulübün başlattığı bu projeden diğer kulüpler çekilmiş, ancak bu üç kulüp ısrarcı olacaklarını açıklamıştı.

İlk etapta kulüpleri Şampiyonlar Ligi'ne almamakla tehdit eden UEFA, mayıs ayında ise Madrid mahkemesinin yönetim organını "hukukun üstünlüğü dışında hareket etmekle" suçlamasının ardından yargılama sürecinin ertelendiğini açıklamıştı.

UEFA, en son açıklamasında ise bu yürütme sürecinin tamamen geçersiz kılındığını açıkladı.

UEFA'nın açıklaması

UEFA, internet sitesinde yaptığı açıklamayla üç kurucu kulüp hakkında başlatılan disiplin soruşturmalarının daha önce hiç soruşturma açılmamış gibi geçersiz sayılacağını duyurdu:

“FC Barcelona, Juventus FC ve Real Madrid CF aleyhindeki ‘Avrupa Süper Ligi’ ile bağlantılı UEFA'nın olası bir ihlaliyle ilgili davanın durdurulmasının ardından, UEFA Temyiz Kurulu yargılamaları geçersiz ilan etti ve dava hiç açılmamış gibi geçersiz sayıldı.”

Neler yaşanmıştı?

Kurucu üç kulübe ek olarak Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, AC Milan ve Inter'in de aralarında bulunduğu 12 takım; nisan ayında Şampiyonlar Ligi yerine Avrupa Süper Ligi'nde mücadele etmek istediklerini duyurmuş ve proje bu şekilde harekete geçmişti.

Ancak UEFA'nın, ulusal federasyonların ve taraftarların yoğun tepkileriyle diğer dokuz kulüp iki gün içerisinde projeden çekilme kararı alırken; Barcelona, Real Madrid ve Juventus ise girişimlerinde ısrarcı olacaklarını belirtmişlerdi.

Ayrıca Premier Lig kulüpleri, lig yönetimiye uzlaştıktan sonra bu girişimlerinden ötürü toplamda 22 milyon pound'luk bir ceza ödemişlerdi.

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