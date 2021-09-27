Bazen kaybederek kazanırsınız. Trabzonspor iki puan kaybetti ama gelecek adına çok önemli bir şey kazandı: Umut...

YORUM | Samet Çayır @sametcayir

Sezona son yılların en güçlü kadrolarından biriyle giren Trabzonspor'un henüz yenilgi yüzü görmemesi asla tesadüf değil.

Tıpkı 7 haftada beş gol yemesinin tesadüf olmadığı gibi.

Abdullah Avcı, her ne kadar kontrollü futbolu seven bir hoca olarak tanınıyor olsa da aslında bu tanım çok da doğru sayılmaz.

Zira Avcı, Başakşehir'de çalıştığı dönemi üçe ayırmıştı.

Takım savunmasını oturtma dönemi, geçiş oyununu inşa etme dönemi ve set oyunu dönemi. Hatta üçüncü dönemin sonunda şampiyonluğu alabilirdi fakat Galatasaray'a burun farkıyla kaybetti.

Peki Trabzonspor'da amacı ne? Aslında yine aynı. Fakat burada dönemi ikiye ayırdı ve bu geçiş çok daha keskin ve kısa sürede oldu.

Geçtiğimiz sezon Trabzonspor'un teknik direktörlük koltuğuna oturduğunda oldukça katı savunma anlayışı ile oynuyordu ve rakibine çok fazla pozisyon vermiyordu.

Birinci bölgede beklemeyi yeğleyen ve pragmatist oyunla sonuca gidip takımı üst sıralara taşıyan Avcı, yeni sezonda yeni kadrosu ile daha çok ofansif bir takım hüviyetiin büründü.

Bordo-mavililer, henüz 8. dakikada 10 kişi kaldığı Konyaspor maçını bir kenara bırakırsak diğer tüm karşılaşmalarda topa daha çok sahip olan takım oldu.

Yani Avcı, Başakşehir'de beş senede yaptığı değişimi Trabzonspor'da bir senede yaptı. Hem de radikal bir şekilde.

Bunda, iki camiadaki beklentinin ve baskının çok farklı olmasının payı oldukça büyük. Zira Trabzonspor gibi her zaman zirveyi hedeflyen bir kulüpte 'sabır' istemek, taraftarı ikna etmek çok kolay olmasa gerek.

Avcı, Alanyaspor maçında da sezon başından beri oynattığı oyunda ısrar etti ve geriye düşüp 75. dakikada takımın 10 kişi kalmasına rağmen puan almasını bildi.

Cornelius'un gollere devam etmesi, Nwakaeme'nin iyi formu, duran top organizasyonlarındaki kalitenin devamlılığı, sakatlıktan dönen Gervinho'nun aynı azimde olması, Uğurcan'ın her zamanki gibi üst düzey performansı, Fırtına adına oldukça olumlu.

Tabii verilen pozisyonlar da işin olumsuz yanları. Sezon başından beri bu problem devam ediyor çünkü oynanan oyun ve oyuncu kadrosu oldukça riskli.

Fakat en büyük artı ise uzatmalarla birlikte yaklaşık 22 dakika 10 kişi oynayan Trabzonspor'un, sanki karşılaşma 11'e 11 devam ediyormuş gibi rakip kalede pozisyon bulması ve oyunu rakibine kaptırmamasıydı.

Kuşkusuz Avcı, ligin iyi takımlarından biri olan Alanyaspor'a karşı bu oyun gücünü gördükten sonra bu gece başını yastığa rahat koyacak ve şampiyonluk hayallerine devam edecektir.