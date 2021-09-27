Bitirici ve yaratıcı: Real Madrid’in yıldızı Benzema, Ballon d'Or için yarışmalı mı?

Fransız forvet, 2021-22 sezonunda Real Madrid formasıyla 7 lig maçında, 15 gole direkt katkı yaptı. Yıllar geçtikçe daha iyi oyuncu oluyor.

Hayat sana limon verdiğinde, limonata yap.

Eğer Carlo Ancelotti’yseniz, transfer dönminde en iyi iki stoperinizi kaybettiğinizde, hücum gücünüzü İspanya'nın en iyi noktasına çevirebilirsiniz.

Raphael Varane'ın Manchester United'a katıldığını ve kaptan Sergio Ramos'un Paris Saint-Germain'e gittiğini gördükten sonra Real Madrid'in, sezon başındaki planı buydu.

Ancelotti'nin; Lionel Messi'nin yaz aylarında Barcelona'dan ayrılmasından sonra La Liga'da kalan en iyi oyuncu olduğunu kanıtlayan Karim Benzema'ya karşı yaklaşımı, Everton'da asık suratlı bir dönem geçirdikten sonra şaşırtıcı geliyor.

Fransız forvet, kariyerindeki en iyi dönemlerden birisini geçiriyor. Performansının tadını çıkaran ve yaş aldıkça olgunlaşan Karim Benzema, Ancelotti’nin takımında güçlü bir öncü olarak dikkat çekiyor.

Bitirici, yaratıcı ve Los Blancos'un atar damarı.

Karim Benzema’nın, Madrid'in kariyerinin en iyi dönemini yaşadığını göz önüne alırsak Fransız yıldızın, kendisini daha fazla göstereceği ve gelişeceği şekilde oynaması mantıklı geliyor.

Real Madrid’in, cumartesi günü Villarreal ile golsüz berabere kaldığı maçtan önce ilk altı maçında sekiz gol ve yedi asistle oynayan Karim Benzema, sezona çok iyi bir performansla başladı.

Bu sonuca rağmen, 7 maçta 21 gol averajına sahip olan Real Madrid, La Liga'nın lideri ve en golcü takımı konumunda bulunuyor. Madrid ekibinin gol sayısına en yakın takımlar olan Rayo Vallecano ve Valencia, şu ana kadar 12'şer gol kaydedebildi.

Real Madrid, ezeli rakiplerinden olan Atletico Madrid’in iki katından daha fazla gol attı. Atletico Madrid’in 9 golü bulunuyor.

Şu anda takımın en önemli oyuncusu olan Karim Benzema, Real Madrid’in kaptanı olarak görev yapıyor. Fransız yıldız, kulübün birinci kaptanı olan Marcelo’nun yedek kulübesi veya tribünde oturması nedeniyle, takımın sahadaki lideri olarak göze çarpıyor.

Tecrübeli forvet oyuncusunun, Ballon d'Or'u kazanmak için mücadele etmesi yönündeki çağrılar da giderek yükseliyor.

Ancelotti, "Geçmişteki ve şu anda gösterdiği performansıyla olası kazananlar listesinde olması gerekiyor" dedi ve ekledi: "Karim'in, kazanmak için zamanı var. Bu sezonun, onun son sezonu olduğundan yana şüphelerim var çünkü Benzema, kaliteli bir şarap gibidir ve yaşlandıkça daha iyi olur."

Karim Benzema’nın, Euro 2020'de Fransa Milli Takımı’na tekrar çağırılması, onun iyi olduğunu kanıtlıyor.

Geçen yıl ekim ayında; Ferland Mendy'ye, topu Vinicius Junior'a vermemesini söylerken yakalanan Karim Benzema, Brezilya kanat oyuncusu ile bu sezon etkileyici bir bağlantı kurdu. İkili, Madrid'in Mestalla'da Valencia'ya karşı oynadığı müsabakada, birbirlerine asist katkısında bulundular.

Real Mallorca'yı 6-1 yendikleri maçtaki ikinci golünde son derece kayıtsız ve sakin duran Benzema, topu sırtıyla kontrol ettikten sonra estetik bir bitiricilik örneği sundu.

Benzema’nın attığı bu golden şüphe duyanlar, yani bu golün bilerek atılmadığını iddia edenler; Fransız yıldızın, David Alaba’dan gelen topa uyum sağlamak için şaşırtıcı reflekslerini de göz ardı edemezler.

La Liga'daki 200. golünü atan ve lig tarihinin en golcü 10. oyuncusu olan Karim Benzema, bu gol sayısıyla Madrid efsaneleri Raul ve Alfredo di Stefano'yu geçti. Fransız yıldızın, ilk beşe ulaşmasına sadece 28 gol kaldı.

Benzema'nın oyunu, etrafındaki futbolcuların da seviyesini yükseltiyor. Çoğu forvet gibi bencil olmayan Fransız golcü, takım arkadaşlarına gol konusunda yardımcı oluyor ve yaratıcı özelliklerini de kullanıyor. Birkaç yılını, Cristiano Ronaldo'ya hizmet etmek için harcayan Benzema, buna rağmen asist yapma özelliğini kaybetmedi.

Ancelotti, Benzema'nın gerektiğinde derine geleceğini bildiği için Marco Asensio'ya orta saha rolü verdiğini belirtti. İspanyol millî futbolcu Asensio, geçen hafta Mallorca'ya karşı hat-trick yaptı.

Öte yandan, hafta sonu Villarreal'e karşı da aynı sistemi kullanan Real Madrid, ilk yarıda Unai Emery'nin takımının baskın olması nedeniyle, orta sahada zayıf bir performans gösterdi.

Real madrid’in oyun düzenini değiştiren Ancelotti, yeni transfer Eduardo Camavinga'yı sahaya sürdü ve Asensio'yu, Rodrygo'nun yerine sağ kanada taşıdı. Madrid, dört forvetle oynaması gerektiğinde oynayabiliyor fakat İtalyan hocanın, zorlu maçlarda daha fazla pragmatik olması gerekiyor.

Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Şerif'e karşı ise Madrid, hücum organizasyonlarını yeniden esnetmeye ve Avrupa'da bir zafer ilan etmeye çalışacak.

13 kez Şampiyonlar Ligi’ni müzesine götüren Real Madrid, ilk maçında İnter deplasmanından 1-0’lık galibiyetle döndü. Real, Shakhtar Donetsk karşısında sürpriz bir zafer kazanan Moldova takımı Şerif'i yenerse D Grubu'nun kontrolünü eline geçirecek.

Şerif maçı; Cristiano Ronaldo'nun, kendi gol rekoruna katkıda bulunduğu maçlardan birisi olarak göze çarpıyor. Portekizli süper star, bu tür maçlarda Şampiyonlar Ligi’ndeki gol sayısını artırırdı. Ronaldo, Real Madrid’in tüm zamanlardaki en golcü oyuncusu ve aynı zamanda Şampiyonlar Ligi tarihinin de en fazla gol atan oyuncusu olarak dikkat çekiyor.

Şampiyonlar Ligi’ni, en son 2018 yılında kazanmayı başaran Real Madrid, Cristiano Ronaldo önderliğinde büyük başarı elde etmişti. Şimdi ise Cristiano Ronaldo yok, kral olma sırası Benzema’da.

Real Madrid’in İtalyan Teknik Direktörü Ancelotti, "Benzema'nın 30 değil 50 gol atması gerekiyor" dedi. Real Madrid, bu sezon şimdiye kadar oynadığı futbolu oynamaya devam ederse ve Benzema kişisel formunu korursa, bu olasılığın geçekleşmesi gayet mümkün görünüyor.