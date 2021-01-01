UEFA resmen açıkladı: Şampiyonlar Ligi finali İstanbul'dan alındı

Daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finali, Porto'nun sahası Dragao'ya alındı.

UEFA daha önce Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanacağı açıklanan Şampiyonlar Ligi finalinin İstanbul'dan alınıp, Portekiz'e verildiğini açıkladı.

Alınan karar doğrultusunda Manchester City ile Chelsea'yi buluşturacak final müsabakası, daha önce açıklandığı 29 Mayıs'ta oynanacak ancak dev finale Dragao Stadyumu ev sahipliği yapacak.

UEFA'dan yapılan açıklamada İngiltere hükümetinin Türkiye'yi koronavirüs sürecindeki riskli ülkeler grubuna dahil etmesinin alınan bu kararda belirleyici faktör olduğu belirtildi. Final İstanbul'dan alınmasaydı, İngiltere'den takımlarını desteklemeye gelecek taraftarlar ülkelerine dönüşte bir otelde 10 gün karantinada kalacaktı.

Bir yıl boyunca taraftarları stadyumların dışında tutan UEFA'nın final karşılaşmasının seyircili oynanabilmesi için bu yönde bir karar aldığı belirtilirken, final müsabakasında her iki takımdan da altı bin olmak üzere 12 bin seyircinin tribünlerde yer alacağı kaydedilirken, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF)yetkililerine anlayışları için teşekkür edildi.

Ceferin ne söyledi?

Futbolun hiçbir zaman unutamayacağı bir yıl yaşadığının altını çizen Ceferin, Portekiz hükümetine teşekkür etti:

"Taraftarları bu maçın heyecanından mahrum bırakmak bizim için hiçbir zaman bir seçenek değildi ve bu durumu çözüme kavuşturabildiğimiz için çok mutluyum.

"Finali iki İngiliz takımının oynayacak olmasından ötürü İngiliz hükümetinin Türkiye'yi yüksek riskli ülkeler arasına dahil etmesinin bizleri bir hayli zorladığını kabul etmem gerekiyor. UEFA'nın güvenilir bir ortağı olduğunu her fırsat ispatlayan TFF de UEFA'nın bu kararını anlayışla karşıladı.

"Yakın gelecekte Şampiyonlar Ligi finali ve daha birçok etkinlik için yeniden Türkiye'de olmayı umuyorum."

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