UEFA, Real Madrid, Barcelona ve Juventus'a soruşturma başlattı

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin üç direnişçi kulübü Real Madrid, Barcelona ve Juventus için harekete geçti.

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nin üç savunucusu Barcelona, Real Madrid ve Juventus hakkında projeyle bağlantılarıyla ilgili soruşturma başlattı.

Premier Lig'in "Büyük Altılısı", La Liga lideri Atletico Madrid, Serie A ekibi Inter ile AC Milan'ın aralarında bulunduğu dokuz kurucu kulüp hakkında UEFA yönetimi cezayı kesmişti.

Ancak Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un Avrupa Süper Ligi direnişi devam ediyor.

UEFA ne dedi?

Avrupa futbolunun ana yönetim organı, soruşturma haberini doğrulayan bir açıklama yayınladı.

"UEFA Disiplin Yönetmeliğinin 31 (4) maddesi uyarınca, UEFA Etik ve Disiplin Müfettişleri, Real Madrid CF, FC Barcelona ve Juventus FC'nin "Süper Lig" olarak adlandırılan projeyle bağlantılı olarak olası ihlaline ilişkin disiplin soruşturması yürütmek üzere bugün atandı."

Özür affı getirdi

UEFA, Avrupa Süper Ligi'nden ayrıldığını açıklayan ve özür dileyen 9 kurucu kulübün tekrar UEFA organizasyonlarına dahil edildiğini açıkladı.

Arsenal, Chelsea, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Atletico Madrid, Inter ve Milan, UEFA organizasyonlarına katılabilecek.

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan kulüpler nasıl bir ceza aldı?

Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen 9 kulübün, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecek.

Konuyla ilgili ayrıntılar gelecek...

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