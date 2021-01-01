Oliver Kahn, Erling Haaland transferi hakkında konuştu: Gerçekçi değil

Bayern Münih'in yönetim kurulu üyesi Oliver Kahn, gündemde yer işgal eden Erling Haaland transferi hakkında net ifadeler kullandı.

Borssia Dortmund'un genç yıldızı Erling Haaland, Avrupa kulüplerini peşine taktı. Birçok takım onunla ilgileniyor, bazılarının ise adı Haaland ile yazılıyor.

Bayern Münih de Haaland ile adı transfer dedikodularına karışan kulüplerden. Fakat kulübün yönetm kurulu üyesi Oliver Kahn, Erling Halaand transferinin şu anda gerçekçi olmadığını açıkça belirtti.

Kahn, ekonomik sıkıntılara dikkat çekti ve Covid-19 salgınının etkilerine karşı koyabilmek için kendi oyuncularını geliştirmeye her zamankinden daha fazla odaklanmaları gerektiğini ifade etti.

Oliver Kahn ne dedi?

Sport Bild'e konuşan Kahn, merak edilen konular hakkında şu açıklamaları yaptı:

"Üzgünüz. Haaland transferinden bahsedenler durumu hala anlamadı. 100 milyon euro'nun üzerinde bir maliyeti olan bir transfer şu anda Bayern için düşünülemez."

"Zaten Robert Lewandowski'ye sahibiz. Haaland için endişelenmek zorunda değil. O, bu seviyesini birkaç yıl daha koruyabilir."

"Önümüzdeki yıllarda, transfer pazarında çok akıllı olmak gerekecek. Fırsatları hızlı bir şekilde değerlendirmek çok önemli olacak. Bu, Herkül'e özgü bir görev olacak."

"Jamal Musiala, Bayern'in kendi gençlerine daha fazla rol vermesi açısından önemli bir örnek. Kukübün gelecekteki yolu bu. Böyle bir yolun akademi ile profesyonel alanın en iyi şekilde birbirine bağlanmasını gerektiriyor."

"Julian Nagelsmann'ın zorlukları seven bir karakteri var. Bayern'de şampiyonluklar ve kupalar her şeyden daha önemlidir. Bayern'in karşılaştığı zorluk budur."

"Nagelsmann için 23 milyon euro'nun üzerinde bonservis ödediğimiz söyleniyor. Buna göre 2026'ya kadar Şampiyonlar Ligi'ni beş kez kazanmamız gerekecek. Garanti edilen miktar bunun çok altında."

"Flick'in Joachim Löw'ün yerini alacağı söyleniyor. Bu fırsatı kaçırmasına neden izin vermesi gerektiğini anlamıyorum. Flick ile Hasan Salihamidzic arasındaki anlaşmazlıklar çözülebilirdi. Ama bu hikaye o kadar basit değildi"

Bayern Münih'te neler oluyor?

Bayern Münih bir yandan kupalar kazanmaya devam ederken, bir yandan da kadrosunu yeniliyor.

Bavyera kulübü geçtiğimiz günlerde Bundesliga'yı bir kez daha şampiyon olarak tamamladı. Fakat geçen sezon kazanılan Şampiyonlar Ligi'ne bu sefer çeyrek finalde veda edildi.

Son yıllara damga vuran önemli oyuncular ise bu sezon sonunda ayrılacaklar. David Alaba ile başlayan süreç, Jerome Boateng ve Javi Martinez ile devam etti. Teknik direktör Hansi Flick de görevinden ayrıldı.

Bayern Münih, Flick'in yerini daha önce Hoffenheim'i çalıştırarak Bundesliga'da görev yapan en genç teknik direktör olan ve son iki sezonda görev yaptığı Leipzig'i Şampiyonlar Ligi yarı finaline taşıyan 33 yaşındaki Julian Nagelsmann'ı göreve getirdi.