Avrupa Süper Ligi: Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak açıklama: Acı çekiyoruz

UEFA, Avrupa Süper Ligi'ne katılan dokuz kulübün cezasını yazarken direnişçi üç kulüp Barcelona, Juventus ve Real Madrid'den ortak bildiri geldi.

Avrupa Süper Ligi'nin üç savunucusu Barcelona, Real Madrid ve Juventus, projenin çöküşü üzerinden UEFA'yı hedef aldı.

Premier Lig'in "Büyük Altılısı", La Liga lideri Atletico Madrid, Serie A ekibi Inter ile AC Milan'ın aralarında bulunduğu dokuz kurucu kulüp hakkında UEFA yönetimi cezayı kesti.

Ancak Barcelona, Real Madrid ve Juventus'un Avrupa Süper Ligi direnişi devam ediyor.

UEFA ile FIFA'ya karşı savaş başlatan üç kulüp yeni bir açıklama yayınlayarak mahkeme sürecinin devam ettiği vurgusunu yaptı.

Üç kulüp ne söyledi?

Barcelona, Real Madrid ve Juventus ortak yayınladıkları bildiride mahkemenin Süper Lig girişimini engelleyecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınma kararı verdiğini ve sürecin devam ettiğini belirttiler.

"Avrupa Süper Ligi'nin kurucu kulüpleri, üçüncü kişilerin baskılarına, tehditlerine ve saldırılarına maruz kalarak acı çekmeye devam ediyorlar.

Bu nedenle somut öneriler ile yapıcı diyalog yoluyla futbol ekosisteminde çözüm sağlama görevlerinden vazgeçtiler."

"Bu hukukun üstünlüğü uyarınca kabul edilemez bir durum"

"Mahkeme, Avrupa Süper Ligi teklifinin lehine karar vermiştir. Şu anda yargı süreci devam etmektedir."

"Mahkemeler, FIFA ve UEFA'ya doğrudan veya dolaylı bağlı organları aracılığıyla, bu girişimi engelleyebilecek herhangi bir işlem yapmaktan kaçınmalarını emretmiştir."

"Ayrıca Süper Lig'in açıklanmasından bu yana tüm futbol ailesinin sürdürülebilirliği için en uygun çözümler ile tüm futbol paydaşlarıyla hukuk kurallarına uygun olarak tartışma konusundaki kararlılığımızı yineliyoruz."

Avrupa Süper Ligi'nden ayrılan kulüpler nasıl bir ceza aldı?

Avrupa Süper Ligi girişiminin hata olduğunu kabul edip özür dileyen 9 kulübün, UEFA turnuvalarından bir sezonda elde edecekleri gelirin yüzde 5'ine el konulacak.

UEFA'ya ve organizasyonlara bağlı kalma sözü veren kulüpler, benzer bir turnuvaya katılmaları halinde 100 milyon euro, taahhütlere aykırı davranmaları durumunda ise 50 milyon euro ceza ödeyecek.

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Ayrılan 9 kulübün kaderi belli olsa da direnişini sürdüren Real Madrid, Barcelona ve Juventus için gelecek hala bulutlu görünüyor.

Şu an için herhangi bir yaptırım uygulanmasa da UEFA, ısrarını sürdüren kulüpler hakkında Avrupa'dan men kararı alabilir.

Ayrıca mahkemeden çıkacak sonuç da üç büyük kulübün geleceğini etkileyecek.

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