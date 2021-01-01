Beşiktaş ile Galatasaray'ı bekleyen 'anksiyete' tablosu

Süper Lig'in kaderi final haftasına yazıldı ancak istatistiklere bakınca 'anksiyete' bir durum var.

Süper Lig'de şampiyonluk yarışı kendini beklenmedik bir senaryoya bıraktı ve kaderler son maça yazıldı.

Fatih Karagümrük karşısında şampiyonluk fırsatını elinin tersiyle iten Beşiktaş avantajını kaybetti. Fenerbahçe ise Beşiktaş'ın puan kaybettiği haftanın ardından şampiyonluğun en büyük adayı olabilirdi ancak Sivasspor'a karşı gelemedi.

Haftanın avantajlı ekibi, Denizlispor sınavından 4 golle dönen Galatasaray oldu. Sarı-kırmızılı ekip son maçta kazanıp Beşiktaş'ın alacağı sonucu bekleyecek. İki takım da kazanırsa şampiyonu averaj farkı belirleyecek. Galatasaray ligin son maçında Yeni Malatyaspor'u konuk edecekken Beşiktaş ise İzmir'de Göztepe'nin konuğu olacak.

Son haftada Göztepe ile karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ın mutlak kazanması gerek. Ancak Kartal'a İzmir havası iyi gelmiyor. Beşiktaş, Göztepe deplasmanında oynadığı son iki maçını kaybetti.

Siyah-beyazlılar, 2019-20 sezonunda Ocak ayında çıktıkları Göztepe deplasmanından 2-1 mağlup döndü. 2018-19 sezonunda Ekim ayında oynanan karşılaşmada ise Göztepe, Beşiktaş'ı 2 golle geçti.

Beşiktaş bu hafta oynanacak karşılaşmada Göztepe'yi en az bir gol farkla mağlup ederse Galatasaray'ın Malatya'da minimum 4 fark atması lazım. Ancak Yeni Malatyaspor bu sezon hiçbir maçta 3'ten fazla gol yemedi.

İrfan Buz yönetimindeki ekip bu sezon çıktığı son 9 karşılaşmadan kalesinde en fazla 1 gol görerek ayrıldı. Malatya temsilcisi son olarak 4 Nisan'da çıktıkları Başakşehir deplasmanında kalesinde 3 gol gördü.

Editör yorumu

Özellikle son dönemde anladığımız üzere Süper Lig bu sezon her şeye gebe. Dolayısıyla son haftada da herhangi bir takımın rahatlıkla kazanacağını söylemek kolay değil. Zirvede puanları paylaşan iki takımın rakiplerini ve haberdeki istatistikleri düşününce işleri hiç kolay olmayacak gibi görünüyor.

Beşiktaş'ın elde ettiği avantaj rahatlığın aksine Sergen Yalçın ve öğrencileri üzerinde baskı oluşturdu. Galatasaray deplasmanında alınan mağlubiyet şampiyonluk için hesap kitaplarını yeniden açtırırken Beşiktaş'a da Fatih Karagümrük mağlubiyetini getirdi.

Derbide alınan yenilgiyle yapılan hesaplar, hali hazırda var olan baskının üzerine eklendi ve Beşiktaşlı oyuncular için belki de kendilerinin bile fark etmediği bir 'psikolojik savaş' başladı. Karagümrük mağlubiyeti bilinçaltındaki bu savaşın bir dışa vurumuydu.

Bu üçlü çekişmeden en rahat çıkan takım ise hocasıyla bu sınava iyi hazırlanan Galatasaray oldu ve bu aslında şaşırtıcı değildi. Beşiktaş'ın üzerindeki 'çalışkan öğrenci' baskısından ve Fenerbahçe'nin 'hırslı öğrenci' yarışından 'sınavda çıkacakları dert etmeyen kendinden emin öğrenci' Galatasaray galip çıktı.

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