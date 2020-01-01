UEFA Konferans Ligi nedir? Ne zaman başlayacak? Türkiye Süper Lig'den kaç takım katılacak? Turnuva formatı nasıl?

UEFA'nın kulüpler bazındaki üçüncü organizasyonu olan Konferans Ligi hakkında bilmeniz gereken tüm detaylar...

UEFA geçtiğimiz sene Şampiyonlar Ligi ve 'nin ardından üçüncü bir organizasyonun düzenlenmesine karar vermiş ve bu turnuvanın adını UEFA Konferans Ligi olarak belirlemişti.

İlk olarak 2021-22 sezonunda düzenlenecek olan turnuva, daha fazla takımın Avrupa sahnesinde boy göstermesini amaçlıyor.

Konferans Ligi'nin başlamasıyla birlikte UEFA Avrupa Ligi'nde grup aşaması 48 takım yerine 32 takımla oynanacak.

Daha fazla takım

UEFA Konferans Ligi'ni şampiyon olarak tamamlayan takım, bir sonraki sezon UEFA Avrupa Ligi grup aşamalarına direkt olarak katılma hakkı elde edecek.

UEFA Konferans Ligi ne zaman başlayacak?

2021-22 sezonundan itibaren düzenlenecek Konferans Ligi'nde eleme maçları 2021 yılının Haziran ayında başlayacak.

UEFA Konferans Ligi'ne hangi takımlar katılacak?

Ülke puanı sıralamasında ilk 5 sırada olan ülkelerden 1'er takım, 6-15 arasındaki ülkelerden 2'şer takım, 16-50 arasındaki ülkelerden 3'er takım, 51-55 arasındaki ülkelerden 2'şer takım, UEFA Şamipyonlar Ligi'nden elenen 20 takım ve UEFA Avrupa Ligi'nden elenen 26 takım turnuvada mücadele edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ön eleme ve birinci eleme turunda elenen takımlar, UEFA Avrupa Ligi'ne grup aşamasından önce veda eden takımlar ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren takımlar yoluna UEFA Konferans Ligi'nde devam edecek.

UEFA Konferans Ligi'nin formatı nasıl?

32 takımlı grup aşamasından önce üç eleme ve bir play-off turu oynananacak.

Grup aşamasında, gruplarını ilk sırada bitiren 8 takım direkt olarak son 16 takım arasına adını yazdıracak.

Gruplarını ikinci sırada bitiren sekiz takım ve UEFA Avrupa Ligi'nde gruplarını üçüncü sırada bitiren sekiz takım, ara eleme turunda birbirleriyle eşleşecek. Bu eşleşmelerde tur atlayan sekiz takım son 16 takım arasına kalacak.

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Süper Lig'den UEFA Konferans Ligi'ne kaç takım katılacak?

Süper Lig'de 2020-21 sezonunu üçüncü ve dördüncü sırada bitiren takımlar 2021-22 sezonunda UEFA Konferans Ligi'ne katılmaya hak kazanacak.

Dördüncü sıradaki takım, ikinci eleme turundan itibaren; üçüncü sıradaki takım ise üçüncü eleme turundan itibaren turnuvaya dahil olacak.

Böylece Türkiye'den sadece Türkiye Kupası şampiyonu UEFA Avrupa Ligi'ne gitmiş olacak.