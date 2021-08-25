UEFA Konferans Ligi grup kuraları ne zaman, hangi kanalda?
Temsilcilerimiz Trabzonspor ve Sivasspor bu hafta oynayacakları UEFA Konferans Ligi play-off turu rövanş mücadelelerinin ardından kaderlerini belirleyecek.
Roma karşısında ilk maçı 2-1 kaybeden Trabzonspor, rövanşta mucizeye imza atarak gruplara adını yazdırmak istiyor.
Kopenhag'a karşı ilk maçında 2-1 mağlup olan Sivasspor ise grup umutlarını rövanş maçında sürdürmeyi planlıyor.
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UEFA Konferans Ligi kura çekimi ne zaman?
UEFA Konferans Ligi'nde grup aşamaları için kura çekimi, 27 Ağustos Cuma günü yapılacak.
Organizasyon İstanbul'da düzenlenecek.
TSİ 14.30'da başlayacak kura çekimi UEFA'nın resmi internet sitesinden canlı yayınlanacak.
Roma - Trabzonspor maçı ne zaman?
Trabzonspor, UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü İtalya'nın Roma takımına konuk olacak.
Roma Olimpiyat Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak karşılaşmayı Sırp hakem Srdjan Jovanovic yönetecek.
Kopenhag - Sivasspor maçı ne zaman?
Demir Grup Sivasspor, play-off turu rövanş maçında 26 Ağustos Perşembe günü Danimarka temsilcisi Kopenhag'a konuk olacak.
Parken Stadı'nda TSİ 20.00'de başlayacak müsabakayı, Belçikalı hakem Lawrence Visser yönetecek. Karşılaşma TRT Spor'dan canlı yayınlanacak.
UEFA Avrupa Konferans Ligi play-off turu ilk maçında evinde Kopenhag'a 2-1 mağlup olan kırmızı-beyazlılar, deplasmanda rakibini mağlup ederek turu geçip gruplara kalmanın hesaplarını yapıyor.