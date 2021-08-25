Manchester City'ye gitmek istediği iddia edilen Cristiano Ronaldo'nun bu yıl Juventus'tan ayrılığı muhtemel.

Juventus'un eski başkanı Giovanni Cobolli Gigli, Cristiano Ronaldo'nun kulübün Serie A'da şampiyonluk yaşamasını engellediğini ve transfer dönemi kapanmadan önce satılması gerektiğini söyledi.

Real Madrid'den Juve'ye 2018-19 sezonunda 100 milyon euro'luk bir transferle katılan Ronaldo dört yıllık kazançlı bir anlaşmaya imza attı. Sözleşmesinin son yılına giren Ronaldo hakkında spekülasyonlar da beraberinde geldi.

Juve'nin 2-2 Udinese ile Serie A'da berabere kaldığı maça yedek kulübesinde başlayan Ronaldo'nun Manchester City'ye transfer olmak istediği söyleniyor ve eski Juventus başkanı Gigli de bu ayrılığın iyi olacağını düşünüyor.

Giovanni Cobolli Gigli ne söyledi?

2006 ve 2009 yılları arasında Juventus başkanlığı yapan Gigli, SerieANews'e şunları söyledi: "Her zaman dürüst oldum: Ronaldo'yu transfer etmek bir hataydı. Bu yatırımı telafi etmek imkansız.

O harika bir oyuncu ama dürüst olmak gerekirse kulüpten ne kadar erken ayrılırsa onun ve Juventus için o kadar iyi.

"Juventus teknik direktörü Massimiliano Allegri'nin onu Udinese'ye karşı olduğu gibi kullanmaya devam edeceğini umuyorum. Yani, oyun devam ederken zeka ile.

"Ronaldo, Juventus'un hücum yapmasını engelliyor. Onsuz, toplu olarak mükemmel işler yapabilirler."

Ronaldo, Juventus'tan ayrılacak mı?

Beş kez Ballon D'Or sahibi olan Ronaldo, 36 yaşında bile dünyanın en iyi oyuncularından biri olmaya devam ediyor, ancak onunla sözleşme imzalayabilecek sayılı kulüp var.

Ronaldo'nun adı Manchester City ile anılsa da İngiliz ekibinin transfer listesinin bir numarasında Harry Kane var.

PSG ise bu yaz büyük bir adım atarak Lionel Messi'yi transfer etti.

Allegri ise Ronaldo'nun takımdan ayrılmayacağını düşünüyor: "Ronaldo bizim için ek bir bonus çünkü çok sayıda golü garanti ediyor. Açıkçası, bir futbolcudan en iyi şekilde yararlanmak için bir takım olarak da çalışmamız gerekiyor.

"Ronaldo bize ayrılmak istediğini hiç söylemedi. Bana Juventus'ta kalacağını söyledi."

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