Real Madrid'in elini bol açması durumunda Kylian Mbappe bu sezon İspanya'nın yolunu tutabilir.

Paris Saint-Germain, Kylian Mbappe'nin olası Real Madrid transferinde isteyeceği ücreti belirledi.

Paris ekibine 2017-18 sezonunda Monaco'dan kiralık olarak katılan 22 yaşındaki oyuncu, Temmuz 2018'de 145 milyon euro bonservis bedeli karşılığında PSG ile sözleşme imzalamıştı.

Fransız golcünün kulübüyle 2022 yılına kadar sözleşmesi bulunsa da Mbappe takımdan bu sene ayrılabilir.

PSG, Mbappe için ne kadar istiyor?

L'Equipe'in haberine göre; PSG, Mbappe için bu kadar büyük bir teklif beklemiyordu.

Fransız golcü için yapılan ilk teklifi kabul etmeyen Paris ekibi, Real Madrid'in 160 milyon euro'luk teklifine şaşırdı.

Paris Saint-Germain bu durumda Kylian Mbappe için alt çizgiyi 200 milyon euro olarak belirledi.

PSG Başkanı Nasır el-Halifi ise Mbappe'yi takımda tutma niyetini koruyor.

Paris ekibinin Katarlı başkanı, Katar Dünya Kupası için Mbappe'yi Neymar ve Messi'nin yanında tutmak istiyor.

Kylian Mbappe ne düşünüyor?

PSG ile sözleşme yenilemek istemeyen Kylian Mbappe ise takımdan ayrılmayı kafasına koydu.

22 yaşındaki golcünün Real Madrid ile sıkı bir bağı var. Ayrıca Madrid ekibinin Fransız yıldızı Karim Benzema'nın bu konuda Mbappe ile arasını iyi tuttuğu biliniyor.

PSG, Mbappe'yi satmak istemese de Fransız yıldızın iradesi kulübün elini kolunu bağlıyor.

Paris ekibi, başarılı foveti bu sene satmazsa sözleşmesinin son yılına giren Mbappe gelecek sezon takımdan ücretsiz ayrılabilir.

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