Transferin son tarihi yaklaşırken Juventus'un yıldızı hakkında çıkan dedikodulara rağmen Pep Guardiola için öncelik Harry Kane'de.

Tottenham'ın golcüsü Harry Kane, Cristiano Ronaldo iddialarının ortasında Manchester City'nin bir numaralı hedefi olmaya devam ediyor.

Geçen sezonun Premier Lig galibi, Tottenham Başkanı Daniel Levy'nin Kane'in satılık olmadığı konusundaki ısrarlarına rağmen, İngiltere kaptanı için girişimlerini sürdürüyor.

Jack Grealish için 100 milyon sterlin (136 milyon dolar) ödeyen Manchester City için transferde son tarih 31 Ağustos yaklaşırken zaman daralıyor.

Manchester City neden Harry Kane'i istiyor?

Goal Manchester City Muhabiri Jonathan Smith'in haberine göre; Pep Guardiola, bu yaz Barcelona'ya ücretsiz transfer olan Sergio Agüero'nun yerini Harry Kane ile doldurmak istiyor.

Ancak geçen dönem Premier Lig'in en skorer ismi ve en çok asist yapan oyuncusu olan Kane'in sözleşmesinin bitmesine daha üç yıl var ve Tottenham onu satmak istemiyor.

Daha önce Harry Kane için 100 milyon sterlinlik bir teklif yapan Manchester City, son tarihten önce 28 yaşındaki oyuncu için başka bir teklif daha yapacak.

Ronaldo, Manchester City'e gidebilir mi?

Goal, Ronaldo'nun City'ye önerilen birkaç forvetten biri olduğunu biliyor, ancak kulübün odak noktası hala Kane'de.

Juve'nin hafta sonu Udinese ile 2-2 berabere kaldığı maçta yedek kulübesinde bırakılmasının ardından Portekizli milli oyuncunun geleceğiyle ilgili dedikodular arttı.

İtalya'daki kaynaklara göre Ronaldo, Juventus'tan ayrılmak istemedi ancak Serie A devi onun için herhangi bir teklif yapmadı.

Manchester City başka transferler yapacak mı?

City'nin mali durumu, Jadon Sancho'nun Manchester United'a transferi ve birkaç oyuncunun satışıyla düzeltildi.

Guardiola, transfer penceresi kapanmadan önce birkaç oyuncunun ayrılmak istediğini doğruladı ve orta saha oyuncusu Bernardo Silva'nın ayrılma olasılığı en yüksek oyuncu olduğu düşünülüyor.

Goal, AC Milan, Barcelona ve Atletico Madrid ile bağlantılı olan Silva için şu anda yakın bir transfer olmadığını biliyor.

Pep Guardiola ne söyledi?

Guardiola, daha fazla transferin piyasaya bağlı olduğunu söyledi ancak City'nin her zaman en iyi oyuncuları uygun olduklarında kadroya katmak isteyeceğini de sözlerine ekledi.

Cumartesi günü Norwich City'ye karşı 5-0'lık galibiyetin ardından konuşan Guardiola, "Kadro harika, oyuncular inanılmaz kaliteye sahip, bu yüzden şikayet edemem" dedi.

"İlk günden beri hiç şikayet etmedim, şimdi de yapmayacağım ama tabii ki kulübün bir yükümlülüğü var, ileriye bakmak, daha iyi olmak, zorlu bir Premier Lig sezonunda başaracağımızı hissetmek, yapacağımız şey bu."

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