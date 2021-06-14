Christian Eriksen'den ilk mesaj: Bana ne olduğunu anlamak istiyorum

Avrupa Şampiyonası karşılaşmasında fenalaşarak herkesi korkutan Christian Eriksen'den ilk mesaj geldi.

Christian Eriksen kendine geldi ve ne olduğunu anlamak istediğini söylüyor.

Danimarka'nın yıldızı, Finlandiya karşısında çıktıkları EURO 2020 mücadelesinde fenalaşarak yere yığılmıştı.

Eriksen'e ilk müdahale saha içinde yapılırken ardından sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Danimarka Futbol Federasyonu ise oyuncunun sağlık durumunun stabil olduğunu ve takım arkadaşlarıyla konuştuğunu açıklamıştı.

Christian Eriksen ne söyledi?

Gazzetta dello Sport'a konuşan Eriksen, ilk basın açıklamasını yaptı ve herkese teşekkürlerini iletti.

"Teşekkürler, pes etmeyeceğim. Şimdi daha iyi hissediyorum. Ama bana ne olduğunu anlamak istiyorum."

"Benim için yaptıklarınız için hepinize teşekkür etmek istiyorum."

Neler olmuştu?

EURO 2020 B Grubu karşılaşmasında Danimarka ile Finlandiya kozlarını paylaştı.

İlk yarının bitimine az bir zaman kala oyun Eriksen'in yere yığılmasıyla durdu.

41. dakikada Christian Eriksen, sol kanatta topa giderken bilincini kaybetti.

Hakem Anthony Taylor hemen oyunu durdurdu ve sağlık görevlilerini sahaya çağırdı.

Danimarkalı oyuncular tedavi sırasında görüntü alınmaması için Eriksen’in etrafında bir çember oluşturdu.

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