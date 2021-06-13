Borussia Dortmund forması giyen yıldız oyuncu, Hırvatistan karşılaşmasında oyuna sonradan dahil oldu ve tarihe geçti.

İngiltere'nin genç yıldızı Jude Bellingham, oyuna sonradan dahil olduğu Hırvatistan karşılaşmasında bir rekora imza attı.

Jude Bellingham İngiltere-Hırvatistan maçının 82. dakikasında Harry Kane’in yerine oyuna dahil oldu.

Genç yıldız, aynı zamanda İngiltere formasını bir büyük turnuvada terletene en genç oyunu oldu ve burada da Michael Owen’ın rekorunu kırdı.

Bellingham, hangi rekoru kırdı?

17 yıl, 349 günlükken sahaya çıkan Jude Bellingham, Avrupa Şampiyonaları tarihinde boy gösteren en genç oyuncu oldu.

Borussia Dortmund’un yıldızı, bu sezon takımının formasını tüm kulvarlarda 46 kez terletirken 4 gol 4 asistlik bir performansa imza attı.

Rekorun bir önceki sahibi de 18 yaşındayken Euro 2012’de Hollanda ile boy gösteren Jetro Willems’e aitti. Hollandalı oyuncu, 2020-21 sezonunu Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt’ta geçirdi.

İngiltere’nin Euro 2020 yolculuğu

İngilizler, Hırvatistan karşısında oynadıkları Euro 2020’deki ilk maçlarını Sterling’in golüyle 1-0 kazandılar.

Gareth Southgate’in öğrencileri, sıradaki maçlarını ise 18 Haziran Cuma günü İskoçya ile oynayacak. İngiltere, grup aşamasındaki son maçına ise 22 Haziran tarihinde Çek Cumhuriyeti karşısında çıkacak.

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