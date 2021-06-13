ÖZEL | Mustafa Özbaran: Kjaer, Eriksen'in hayatını kurtardı

Prof. Dr. Mustafa Özbaran, Christian Eriksen'in rahatsızlığına sebep olabilecek etkenleri açıkladı ve Kjaer'in yaptığı müdahaleyi vurguladı.

ÖZEL HABER Samet Çayır @sametcayir

Christian Eriksen, cumartesi günü Finlandiya ile oynanan Euro 2020 B Grubu ilk maçında bir anda yere yığıldı ve bir süre bilincini kaybetti.

Ardından önce Simon Kjaer, ardından da sağlık ekipleri yıldız oyuncuya müdahaleyi yaptı. Uzun süreli kalp masajının ardından Eriksen, bilinci açık bir şekilde sedye ile hastaneye kaldırıldı ve tüm futbolseverler derin bir nefes aldı.

Goal Türkiye, Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Kalp Damar Cerrahisi Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Mustafa Özbaran'a Eriksen'in rahatsızlığını sordu.

Bilindiği gibi henüz Eriksen'in rahatsızlığının ne olduğu açıklanmadı. Özbaran, iki ihtimal üzerinde duruyor:

"İki farklı rahatsızlık olabilir. Ya kalp damarının ani bir şekilde tıkanması veya yırtılması, ya da kalpte ritim bozukluğunun meydana gelmesi.

"Kalp masajı yaptıklarına göre kalbi durdu. Muhtemelen kalp ritim problemine bağlı olarak bu durum yaşandı. Kalp masajı yapıldı ve kalp yeniden çalıştırıldı."

"Ambulansın gelmesi zaman kaybı olurdu"

Merak edilen konulardan biri de bu rahatsızlığın, Christian Eriksen'in futbol hayatına mal olup olmayacağı. Özbaran, bunun için biraz beklemek gerektiğini söylüyor.

"Rahatsızlığın sebebini tam olarak öğrenmenden bu konu hakkında yorum yapmak çok doğru olmaz."

Danimarkalı yıldız rahatsızlandıktan sonra sahaya ambulans girmedi ve sedye ile gelen sağlık ekipleri oyuncuya müdahale etti.

Ambulansın gelmemiş olması, özellikle sosyal medyaya çok eleştirildi insanlar, bunun bir ihmal olduğu konusunda hemfikir oldu.

Prof. Dr. Mustafa Özbaran'a göre ise o esnada yapılması gereken yapıldı.

"Ambulansın gelmesi bence zaman kaybı olurdu. Doğru olan yapıldı. Zaten sağlıkçılar, ambulansın saha içine girmesini muhtemelen istememişlerdir."

"Yoğun maç fikstürünün etkisi yok diyemeyiz"

Özbaran, sağlık ekiplerinden önce Eriksen'in dilinin boğazına kaçmasını engelleyen Simon Kjaer'in ne kadar büyük bir iş yaptığını da şu cümle ile anlatıyor:

"Simon Kjaer en kritik müdahaleyi yaptı. Bence Eriksen'in hayatını kurtardı."

Koronavirüs pandemisinin gölgesinde bu sezon oyuncular bir hayli yıprandı. Sıkışık fikstürler, Covid testlerinin yoğunluğu, psikolojik etkenler ve daha birçok sebep, futbolcuları yormuş olabilir.

Bu görüşe katıldığını söyleyen Özbaran, konuyla ilgili şu yorumu yaptı:

"İnsan vücudunu neye zorlarsanız zorlayın bir yerde nakavt olur. Dolayısıyla yoğun maç fikstürünün de bunda etkisi yok diyemeyiz."