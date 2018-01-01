UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi ne zaman, hangi kanalda?
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UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turunun kura çekiminde Türkiye'den Fenerbahçe ve Galatasaray yer alacak.
Avrupa Ligi gruplarını ilk ikide bitiren 24 takım ve Şampiyonlar Ligi gruplarında üçüncü olan 8 takım, UEFA Avrupa Ligi son 32 turunda eleme usulüyle karşı karşıya gelecek.
Aynı ülkelerin takımları bu turda birbirleriyle eşleşemeyecekler.
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Kura çekimi hangi kanalda? Şifresiz mi?
UEFA Avrupa Ligi'nde son 32 turu kura çekimi, 17 Aralık Pazartesi günü TSİ 15.00'te gerçekleştirilecek.
İsviçre'nin Nyon kentinde düzenlenecek olan kura çekimi, beIN Sports Haber'den şifresiz olarak yayınlanacak.
Futbolseverler töreni Eurosport'tan ve UEFA'nın resmi internet sitesinden de takip edebilecekler.