UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler?
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Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta oynadıkları play-off maçlarının ardından Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.
Avrupa Ligi grupları için kura çekimi, 27 Ağustos günü İstanbul'da saat 13.00'de gerçekleşti.
Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı torbada yer aldı?
UEFA Avrupa Ligi kura çekimini temsilcimiz Fenerbahçe 3. torbadan dahil oldu.
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Diğer temsilcimiz Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor.
Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde, D Grubu'na dahil oldu. Sarı-lacivertliler'in rakipleri; Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Antwerp oldu.
|D GRUBU
|Olympiacos
|Lokomotiv Moskova
|FENERBAHÇE
|Antwerp
Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kimler?
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'na dahil oldu. Sarı-kırmızılılar'ın rakipleri; Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya oldu.
|E GRUBU
|Lazio
|Lokomotiv Moskova
|Marsilya
|GALATASARAY
UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer gruplar
|A GRUBU
|Lyon
|Rangers
|Sparta Prag
|Brondby
|B GRUBU
|Monaco
|PSV
|Real Sociedad
|Sturm
|C GRUBU
|Napoli
|Leicester City
|Spartak Moskova
|Legia
|G GRUBU
|Leverkusen
|Celtic
|Real Betis
|Ferencvaros
|H GRUBU
|Dinamo Zagreb
|Genk
|West Ham United
|Rapid Wien
|F GRUBU
|Braga
|Kızılyıldız
|Ludogorets
|Midtjylland