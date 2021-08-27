Avrupa Ligi

UEFA Avrupa Ligi grupları belli oldu: Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakipleri kimler?

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Kura çekimine üçüncü torbadan katılan Fenerbahçe ile son torbadan dahil olan Galatasaray'ın Avrupa Ligi rakipleri belli oldu.

Temsilcilerimiz Galatasaray ve Fenerbahçe bu hafta oynadıkları play-off maçlarının ardından Avrupa Ligi gruplarında mücadele etmeye hak kazanmıştı.

Avrupa Ligi grupları için kura çekimi, 27 Ağustos günü İstanbul'da saat 13.00'de gerçekleşti.

Fenerbahçe ve Galatasaray kaçıncı torbada yer aldı?

UEFA Avrupa Ligi kura çekimini temsilcimiz Fenerbahçe 3. torbadan dahil oldu.

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Diğer temsilcimiz Galatasaray ise 4. torbada yer alıyor.

Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kimler?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi'nde, D Grubu'na dahil oldu. Sarı-lacivertliler'in rakipleri; Olympiacos, Lokomotiv Moskova ve Antwerp oldu.

D GRUBU
Olympiacos
Lokomotiv Moskova
FENERBAHÇE
Antwerp

Galatasaray'ın Avrupa Ligi'ndeki rakipleri kimler?

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde E Grubu'na dahil oldu. Sarı-kırmızılılar'ın rakipleri; Lazio, Lokomotiv Moskova ve Marsilya oldu.

E GRUBU
Lazio
Lokomotiv Moskova
Marsilya
GALATASARAY

UEFA Avrupa Ligi'ndeki diğer gruplar

A GRUBU
Lyon
Rangers
Sparta Prag
Brondby
B GRUBU
Monaco
PSV
Real Sociedad
Sturm
C GRUBU
Napoli
Leicester City
Spartak Moskova
Legia
G GRUBU
Leverkusen
Celtic
Real Betis
Ferencvaros
H GRUBU
Dinamo Zagreb
Genk
West Ham United
Rapid Wien
F GRUBU
Braga
Kızılyıldız
Ludogorets
Midtjylland

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