Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken istatistik

Üç sezon sonra Şampiyonlar Ligi'ne geri dönen siyah-beyazlılar, Devler Ligi'nde son dönemde iyi hatıralara sahip.

Bu sezon Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da düzenlenen kura çekiminin ardından yoluna C Grubu'nda devam ediyor.

Kura çekimine dördüncü torbadan katılan Siyah-beyazlılar, Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax'ın rakibi oldu.

Üç takıma sözünü geçirerek gruplardan çıkmak isteyen son Süper Lig galibi, Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı istatistikle dikkat çekiyor.

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde neyi başardı?

Siyah-beyazlılar, Devler Ligi gruplarında oynadığı son 12 maçın sadece birini kaybetti.

Bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 6 beraberlik alan Beşiktaş, bu süreçte tek yenilgisini Dinamo Kiev'den aldı.

Ukrayna temsilcisine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 2016 yılında mücadele veren Kartal sahadan 6-0 mağlup ayrılmıştı.

1 - Şampiyonlar Ligi gruplarında oynadığı son 12 maçın sadece birini kaybeden @Besiktas (5G 6B), tek yenilgisini bu süreçte gol atamadığı tek karşılaşmada aldı (0-6 vs Dinamo Kiev). Başarılar. #UCLdraw — OptaCan (@OptaCan) August 26, 2021

Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptı?

2017-18 sezonunda Beşiktaş, Leipzig'i 2-1 yenip Şampiyonlar Ligi'nde grubu 14 puanla lider bitirirken, tarihi başarılara da imza attı.

Beşiktaş, grup aşamasını 11 gol ile kapatırken en çok gol atan Türk takımı oldu.

G Grubu'nu 14 puan ile tamamlayan Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında en çok puan toplayan Türk takım oldu.

Beşiktaş, gruptan çıkarken 6 maçta sadece 5 gol yedi ve en az gol yiyen Türk takımı oldu.

Şampiyonlar Ligi'nde gittiği Monaco, Porto ve Leipzig deplasmanlarının hepsinden 3 puan ile dönen Kartal, bunu başarak ilk Türk takımı oldu.

Beşiktaş, grupta oynadığı 6 maçta da yenilmedi ve grubu yenilgisiz kapatan ilk Türk takımı oldu.

2016-17 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, grubu 7 puanla 3. sırada bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.

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