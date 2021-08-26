Beşiktaş'tan Şampiyonlar Ligi'nde dikkat çeken istatistik
Bu sezon Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, İstanbul'da düzenlenen kura çekiminin ardından yoluna C Grubu'nda devam ediyor.
Kura çekimine dördüncü torbadan katılan Siyah-beyazlılar, Sporting CP, Borussia Dortmund ve Ajax'ın rakibi oldu.
Üç takıma sözünü geçirerek gruplardan çıkmak isteyen son Süper Lig galibi, Şampiyonlar Ligi'nde yakaladığı istatistikle dikkat çekiyor.
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Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde neyi başardı?
Siyah-beyazlılar, Devler Ligi gruplarında oynadığı son 12 maçın sadece birini kaybetti.
Bu karşılaşmalardan 5 galibiyet, 6 beraberlik alan Beşiktaş, bu süreçte tek yenilgisini Dinamo Kiev'den aldı.
Ukrayna temsilcisine karşı Şampiyonlar Ligi'nde 2016 yılında mücadele veren Kartal sahadan 6-0 mağlup ayrılmıştı.
Beşiktaş, Şampiyonlar Ligi'nde ne yaptı?
2017-18 sezonunda Beşiktaş, Leipzig'i 2-1 yenip Şampiyonlar Ligi'nde grubu 14 puanla lider bitirirken, tarihi başarılara da imza attı.
Beşiktaş, grup aşamasını 11 gol ile kapatırken en çok gol atan Türk takımı oldu.
G Grubu'nu 14 puan ile tamamlayan Siyah-beyazlılar, Şampiyonlar Ligi gruplarında en çok puan toplayan Türk takım oldu.
Beşiktaş, gruptan çıkarken 6 maçta sadece 5 gol yedi ve en az gol yiyen Türk takımı oldu.
Şampiyonlar Ligi'nde gittiği Monaco, Porto ve Leipzig deplasmanlarının hepsinden 3 puan ile dönen Kartal, bunu başarak ilk Türk takımı oldu.
Beşiktaş, grupta oynadığı 6 maçta da yenilmedi ve grubu yenilgisiz kapatan ilk Türk takımı oldu.
2016-17 sezonunda ise Şampiyonlar Ligi'nde B Grubu'nda mücadele eden Beşiktaş, grubu 7 puanla 3. sırada bitirdi ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam etti.