Beşiktaş, Sporting, Dortmund ve Ajax ile önceki maçlarında ne yaptı?

Şampiyonlar Ligi macerasına C Grubu'nda devam eden Beşiktaş grubundaki rakiplerine dikiş tutturamıyor.

Geçen yılın Süper Lig galibi Beşiktaş, 2021/22 sezonunda yoluna bir de Devler Ligi hedefiyle devam ediyor.

Şampiyonlar Ligi grupları için kura çekimi bugün İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen organizasyonla gerçekleşti.

Devler Ligi'ndeki tek temsilcimiz Beşiktaş, C Grubu'na düştü ancak Kartal grubundaki rakiplerine sözünü geçiremiyor.

Beşiktaş'ın rakipleri kimler?

Kura çekiminde temsilcimiz Beşiktaş, Malmö, Wolfsburg, Young Boys, Dynamo Kyiv, Sheriff, Milan ve Club Brugge ile birlikte dördüncü torbada yer aldı.

C Grubu'na düşen siyah-beyazlılar'ın rakipleri, Sporting CP, Borrussia Dortmund ve Ajax oldu.

C GRUBU Sporting CP Borussia Dortmund Ajax Beşiktaş

Beşiktaş, Sporting CP ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Beşiktaş, Portekiz ekibi Sporting CP ile daha önce iki kez karşı karşıya geldi.

2015/16 yılında Avrupa Ligi'nde sahne alan Kartal, iki karşılaşmadan da eli boş döndü.

Portekiz'de oynadığı ilk maçtan mağlubiyet alan siyah-beyazlılar, İstanbul'da 1-1 berabere kaldı.

Beşiktaş, Borussia Dortmund ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Borussia Dortmund ile bir kez eşleşti.

1989/90 Kupa Galipleri sezonunda Alman ekibiyle randevulaşan siyah-beyazlılar, iki maçtan da mağlup ayrıldı.

Beşiktaş, Ajax ile oynadığı maçlarda ne yaptı?

Temsilcimiz Beşiktaş, Avrupa kupaları tarihinde Hollanda ekibi Ajax ile dört kez karşı karşıya geldi.

Bu karşılaşmaların hiçbirinde yüzü gülmeyen siyah-beyazlılar, dört maçta da kalesinde en az ikişer gol gördü.

Şampiyonlar Ligi maçları ne zaman?

Şampiyonlar Ligi'nde grup maçları, 14-15 Eylül'de başlayıp 7-8 Aralık'ta sona erecek.

Gruplarında ilk iki sırayı alacak takımlar tur atlayacak. Grup üçüncüleri ise yollarına UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin bu seneki finali, 28 Mayıs'ta Rusya'nın Saint Petersburg şehrindeki Krestovsky Stadı'nda oynanacak.

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