Cristiano Ronaldo ile Pep Guardiola 11 yıl önce karşı karşıya geldiğinde neler yaşandı?

El Clasico'nun en ateşli kavgasından 11 yıl sonra Cristiano Ronaldo, Pep Guardiola'nın öğrencisi olmaya aday.

Juventus ile geçirdiği 3 sezonun ardından Cristiano Ronaldo, Serie A devine veda etmek üzere.

Juve'den ayrılmak istediğ iddia edilen Portekizli yıldızın adı, Harry Kane transferinden sonuç alamayan Manchester City ile anılıyor.

Eğer bu transfer gerçekleşirse Cristiano Ronaldo kendini yıllar önce La Liga'da en ateşli rakibi olan Pep Guardiola'nın ellerine bırakacak.

Peki Ronaldo ile Guardiola arasında nasıl bir ilişki olacak?

İki isim birbirine rakip olarak 11 yıl önce bir araya geldiğinde çokta güzel şeyler yaşanmamıştı.

Karşılaşmada erken gelen gollerle sarsılan Ronaldo, Barcelona ile Real Madrid arasındaki rekabetin de verdiği ateşle Guardiola'ya pek iyi davranmadı.

Ronaldo - Guardiola kavgası

29 Kasım 2010 tarihinde La Liga bir ateşli El Clasico'ya daha sahne oldu.

Karşılaşmanın 10. dakikasında Iniesta'nın asistinde Xavi ile golü bulan Barcelona skorların ardını getirdi ve sahadan 5-0 galip ayrıldı.

Ancak bu karşılaşmaya skordan daha çok damga vuran bir olay daha vardı: Ronaldo - Guardiola kavgası.

Karşılaşmanın 32. dakikasında Cristiano Ronaldo taç atışını kullanmak için çizgiye geldi.

Ronaldo'dan önce topu eline alan Barcelona Teknik Direktörü Pep Guardiola, Portekizli yıldızı oldukça sinirlendirdi.

Ronaldo topu Guardiola'nın elinden almak isterken deneyimli teknik adam meşin yuvarlağı yere bıraktı.

Bu hareket Cristiano'yu çileden çıkardı ve Pep Guardiola'yı itmesi ortalığı karıştırdı.

Kalesinden gelen Victor Valdes ile Ronaldo arasında yaşanan gerginlik, iki takım futbolcuları tarafından bastırılırken, hakem Eduardo Gonzalez bu futbolcuları sarı kartla cezalandırdı.

Baştan sona gergin geçen maçta 12 sarı, 1 kırmızı kart çıktı.

Cristiano Ronaldo, Manchester City'ye gidebilir mi?

Goal'ün edindiği bilgilere göre; Manchester City, Cristiano Ronaldo'yu kadrosuna katmak için Juventus ile görüşmelere başladı.

Beş kez Ballon d'Or sahibi Cristiano Ronaldo, Torino'da geçirdiği üç yılın ardından Juventus'tan ayrılmak istiyor.

Manchester City, Tottenham'dan kadrosuna katmak istediği Harry Kane'i elden kaçırınca Portekizli yıldız için devreye girdi.

Juventus yöneticileri perşembe sabahı Ronaldo'nun menajeri Mendes ile görüştü ve Portekizli yıldızın kulüpten bedelsiz ayrılmasına izin verilmeyeceği masaya yatırıldı.

Juventus zararını karşılayabilmek için yaklaşık olarak 29 milyon euro talep ediyor.

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