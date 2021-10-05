Norveç Millî Takımı, Türkiye karşılaşması öncesinde ciddi bir kriz yaşıyor.

Türkiye A Millî Futbol Takımı'nın cuma akşamı, 2022 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri G Grubu mücadelesinde karşılaşacağı Norveç'te olağanüstü bir durum yaşanıyor.

Takımın en önemli isimlerinden olan Alaxander Sörloth, daha önce açıklandığı gibi Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Fakat eksik listesi, kabarmaya devam ediyor.

Sörloth'un yanı sıra, Norveç'in bir numaralı yıldızı olan Erling Haaland'ın da ay-yıldızlı takıma karşı forma giyemeyeceği açıklandı.

Vikinglerde Haaland ve Sörloth'un yanı sıra, Premier Lig'de forma giyen Joshua King ve Kristoffer Ajer de kadrodan çıkarıldı.

Arsenal'in genç yıldızı Martin Ödgaard'ın durumu ise belirsizliğini koruyor.

Ne söylendi?

Norveç Teknik Direktörü Stale Solbakken, sakatlıklarla ilgili üzüntüsünü ve şaşkınlığını gizleyemedi ve şu yorumu yaptı:

"Olağanüstü bir durumla karşı karşıyayız. Haaland'ın durumunu kesinleştirmek için bugün son testleri bekledik ama maalesef Türkiye maçında olmayacak.

"Gruptaki en kritik maçımıza bu kadar eksikle gitmek bütün planlarımızı bozdu."

Solbakken, Türkiye'deki atmosfer için ne dedi?

53 yaşındaki teknik direktör, karşılaşma öncesi Türk taraftarların oluşturacağı atmosfere de değindi.

"Türk taraftarları maç boyunca çıkarbilecekleri en yüksek sesi çıkarıyor.

"Oradaki maçlarda birbirinizle iletişim kurmak bile zor. Cuma akşamı bir cadı kazanında oynayacağız ve oradan çıkış yolunu bulmalıyız."

Türkiye - Norveç karşılaşması, 8 Ekim Cuma akşamı saat 21.45'te Kadıköy'de Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

Daha fazlası için:

PSG'nin yıldızı Kylian Mbappe, ocak ayında Real Madrid'e gidiyor

Arsenal'de oynamış olduğunu muhtemelen unuttuğunuz futbolcular

Kylian Mbappe: Penaltıyı kaçırdığım için bana 'maymun' dediler