Messi, Arjantin formasıyla 148. maçına çıkarak bir rekor daha kırmak istiyor.

Arjantinli efsanevi oyuncu Lionel Messi, milli formayla 148. maçına çıkarak adını bir kez daha tarihe yazdırmaya hazırlanıyor. Opta Stats Perform, Messi’nin Arjantin formasıyla yaptıklarını detaylı bir şekilde derledi.

Lionel Messi, Arjantin’in Bolivya ile oynayacağı Copa America karşılaşmasında sahaya çıkması halinde Arjantin formasını en çok giyen oyuncu olacak.

Barcelona kariyeri kupalarla ve başarılarla dolu olan Messi, Arjantin’le ise uzun yıllardır kupa kazanmak için mücadele ediyor.

Arjantin formasını 148. kez terletmeye hazırlanan Messi, bu kupa istatistiğine karşın 73 golle Arjantin’in gelmiş geçmiş en golcü oyuncusu olarak yer alıyor.

AS’ta yer alan haberde, Stats Perform verileriyle, Mascherano’nun rekorunu elinden almaya hazırlanan Messi’nin Arjantin kariyeri rakamlarla inceleniyor.

CONMEBOL’deki zorlu rakipler

Lionel Messi - Cristiano Ronaldo çekişmesinde en çok öne sürülen noktalardan biri, Portekizli oyuncunun milli forma altındaki performansı olmuştur.

Euro 2020’de beş gol kaydeden Ronaldo, Portekiz formasıyla toplamda 109 gole ulaşarak İranlı Ali Daei’nin rekorunu egale etmişti.

Ronaldo, Avrupa kupaları elemelerinde nispeten kolay rakiplerle eşleşirken Messi için bu durum söz konusu değildi. Arjantin, Dünya Kupası’na katılırken CONMEBOL’den gelen zorlu rakiplerle karşılaşıyor.

Messi, Arjantin kariyerinde en çok Güney Amerika Dünya Kupası eleme maçlarında forma giydi. Bu aşamada 50 kez forma giyen Barcelonalı yıldız, 30 kez Copa America’da, 19 kez Dünya Kupası’nda ve 47 kez de dostluk maçlarında boy gösterdi.

Messi’nin en çok karşılaştığı takımlar

Messi’nin rakip olarak en çok karşılaştığı ülkeler ise şöyle: Arjantin’in ezeli rakibi Brezilya, Paraguay ve 2015 - 2016 yıllarında Copa America finallerinde mağlup oldukları Şili.

Messi, bu üç takımla toplamda 11 kez karşılaştı ve her birine beş gol attı.

Ayrıca Messi, 2012 yılında New Jersey’de Arjantin ile Brezilya arasında oynanan dostluk maçında bir hat-trick kaydetmişti.

Arjantinli yıldız, milli formayla toplamda altı kez hat-trick yaptı. Bunların en önemlilerinden biri de Ekvador karşısında gelmişti. Messi, bu performansıyla Arjantin’in 2018 Dünya Kupası’na katılmasında başrol oynamıştı.

Messi’nin Arjantin kariyerinden diğer satır başları

Lionel Messi’nin milli formayı ilk kez terlettiği maç olan Macaristan karşılaşmasından yıldız oyuncunun bu seviyelere yükseleceğini tahmin edebilmek hiç de kolay değildi. Zira o maçta oyuna sonradan dahil olan Messi, kırmızı kartla oyun dışı kalmaktan son anda kurtulmuştu.

Messi’nin Arjantin’le ilk golü, milli formayı altıncı kez giydiği Hırvatistan maçında gelmişti.

Messi’nin Arjantin formasıyla 50. karşılaşması ise 2010 Dünya Kupası’nın çeyrek finalinde Almanya’ya elendikleri maça denk gelmişti.

Yıldız oyuncunun Arjantin'le 100. maçı ise 2015’teki Copa America’da oynanan Jamaica karşılaşmasıydı.

147 ve 73 gibi büyük sayıları bir kenara bırakırsak, Messi’nin şu anda en çok istediği şey o “1” kupa. Bakalım Messi’nin bir rekor daha kıracağı Bolivya maçı, mutlu sonla biten bir yolculuğun parçası olabilecek mi?

Daha fazlası