Türk yıldızın Barcelona kariyeri Messi gibi başlayacak

İspanyol basını Ronald Koeman'ın genç yıldıza ilk 11'de yer vermeyi planladığını belirtti.

Lionel Messi'nin ayrılığının ardından yeni sezonda sahaya nasıl bir oyun planıyla çıkacağı büyük bir merakla beklenen Barcelona'da Türk asıllı futbolcu Yusuf Demir'in hazırlık maçlarındaki performansı tam not aldı. İspanyol basınından Sport, teknik direktör Ronald Koeman'ın genç futbolcuyu ilk 11'de değerlendirebileceğini öne sürdü.

Habere göre geçtiğimiz sezon sıklıkla üçlü savunma oynayan Barcelona'yı Messi'nin ayrılığının ardından 4-3-3 ile sahaya sürmeyi planlayan Koeman, ileri uçta Memphis Depay ve Antoine Griezmann'a formayı şimdiden teslim etti bile. Ansu Fati'nin sakatlığı sürecinde ilerideki üçüncü oyuncu için en güçlü adaylardan biri ise Yusuf Demir.

Rakibi Martin Braithwaite

Forma için Danimarkalı santrfor Martin Braithwaite ile forma rekabetine girmesi beklenen Yusuf eğer formayı alabilirse Griezmann bir zamanlar Messi'nin de görev yaptığı gibi sahte 9 olarak forma giyecek ve Depay sol kanatta görev yapacak.

Bu düzende sağ kanatta oynayacak olan Yusuf, hazırlık maçlarında göz doldurmayı başarmıştı. Barcelona tarihinin en önemli ismi olan Messi de hatırlanacağı gibi kariyerine sağ kanat oyuncusu olarak başlamıştı.

Koeman'ın Braithwaite'e forma vermesi halinde ise ise sol kanatta yine Depay ile başlayacak olan Barcelona'da Griezmann ise sağ kanatta görev yapacak. Geçtiğimiz sezon 3-5-2 oynayan Barcelona'nın bir yıllık aranın ardından yeniden 4-3-3'e dönüşü sonrasında alacağı skorlar da şimdiden merak konusu oldu.

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