Tuchel'in Reece James şaşkınlığı: Su topu takımına mı çağırdılar?

Chelsea’nin teknik patronu, James’in İngiltere milli takımına çağrılmasıyla yaşadığı şaşkınlığı esprili bir dille ifade etti.

İngiltere milli takımı teknik direktörü Gareth Southgate, Dünya Kupası elemelerinde Andorra ve Macaristan ile oynayacakları maçların kadrosuna Reece James’i de dahil etmişti.

Ancak 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Premier Lig’de Chelsea’nin Manchester City ile oynadığı maçta yaşadığı sakatlığı henüz atlatamadı.

Chelsea menajeri Thomas Tuchel ise, çalışmalarını yüzme havuzunda sürdüren James’in neden kadroya çağrıldığına anlam veremedi.

Ne söyledi?

Cumartesi günü Southampton ile oynayacakları maç öncesinde bir basın toplantısı düzenleyen Tuchel, James’le ilgili sorulara şaka yollu bir yanıt verdi.

“Haberi gördüğümde belki Reece’i su topu milli takımına çağırmışlardır diye düşündüm, çünkü şu anda havuzda antrenman yapıyor.”

“Biraz şaşırdım, futbol takımına çağrıldığını biliyorum ama milli takıma katılması mümkün değil. Aldığım son bilgiye göre gitmeyecek, sanırım bir yanlış anlaşılma yaşandı.”

Tuchel’e, Southgate’in James konusunda bilgi almak için kendisini neden aramadığı da soruldu.

“Bu normal bir durum. Her teknik direktörün beni aradığını düşünsenize. Zaten telefona bakma konusunda çok kötüyüm. Kulüp milli takımla temas halinde.”

Sakatların son durumu

Sakatlığı süren Christian Pulisic ve hastalığı bulunan N’Golo Kante bu hafta Chelsea kadrosunda yer alamayacak.

Ancak Mason Mount’un dönüş haberi Maviler’i sevindirdi. Aston Villa ile oynanan Lig Kupası maçında sakatlanan 22 yaşındaki oyuncu, Chelsea’nin son iki maçında görev yapamamıştı.

Tuchel, İngiltere kadrosunda yer alan Mount hakkında ise şunları söyledi:

“Mason döndü ve kadroda. Sakatlığı ciddi değildi. Elbette milli takıma çağrıldığı için mutlu ve İngiltere için elinden geleni yapacak.”

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