Real Madrid Başkanı Florentino Perez'den 270 milyon euro'luk ders!

Yaz transfer döneminin en hareketli takımı olması beklenen Real Madrid'in hamleleri dikkat çekiyor.

Ezeli rakibi Barcelona'nın ekonomik anlamda çok zor bir dönemden geçerken, yenilenen stadyumuyla La Liga'da şampiyonluğun en büyük adayı olan Real Madrid'de başkan Florentino Perez büyük bir transfer operasyonuna hazırlanıyor. Pandemi döneminde kemer sıkma politikası uygulayan Real Madrid'in güçlü ekonomik yapısı da bu hamlelere olanak tanıyor.

İspanyol basınından Sport'ta yer alan habere göre önümüzdeki yaz büyük bir transfer harekatıan hazırlanan Real Madrid'in bir numaralı hedefi ise Kylian Mbappe olacak. PSG ile olan sözleşmesinin son aylarına giren Mbappe'yi bonservis bedeli ödemeden kadroya katmanın hesaplarını yapan Florentino Perez, Erling Haaland için de girişimde bulunacak.

Listede çok sayıda yıldız var

Bu iki ismin yanı sıra Raheem Sterling, Leon Goretzka, Jules Kounde, Pau Torres, Franck Kessie ve Antonio Rudiger gibi isimlerle de ilgilenen Real Madrid'in ekonomik planı ise birçok büyük kulübe ders olacak nitelikte. Ronaldo, Hakimi, Reguilon, Varane ve Odegaard gibi oyuncuların satışıyla yüksek bonservis bedelleri elde eden Real Madrid, Sergio Ramos'un da maaş yükünden kurtulmuştu.

Gelecek sezon Bale, Marcelo ve performansına bağlı olarak Modric ile Isco'nun da maaş yükünden kurtulmayı planlayan Real Madrid böylece 739 milyon euro'luk maaş bütçesinde 270 milyon euro'luk küçülmeye gidecek. Küçülerek büyümeyi tercih eden İspanyol devi, büyük bir olasılıkla yaz transfer döneminin en hareketli kulübü olacak.

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