Ronaldo, Solskjaer'e taktik verdi!

Cristiano Ronaldo, Manchester United'ın daha hızlı bir şekilde rakip kaleye gitmesi gerektiğini söyledi.

Portekizli yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo; Ole Gunnar Solskjaer'e, Manchester United'ın hücum yeteneğinden en iyi şekilde yararlanabilmesi için topu daha hızlı rakip kaleye götürmeleri gerektiğini açıkça belirtti.

36 yaşındaki süperstar, bu sezon Old Trafford'a muteşem döndü. Son olarak çarşamba gecesi Villarreal'e karşı 2-1 kazandıkları maçın 2. golünü kaydeden Cristiano Ronaldo, kritik galibiyette başrol oynadı ve 5. maçında 5. golünü attı.

Ancak United, Ronaldo'nun Aston Villa ve Young Boys'a mağlubiyetleri engelleyemedi. Kırmızı Şeytanların, Villarreal maçındaki cansız oyunu dikkat çekmişti.

Dikkat çeken talep

Cristiano Ronaldo, şu ana kadar merkez forvet olarak görev yaptı. Jadon Sancho ve Mason Greenwood kanatlarda görev yaparken, Paul Pogba ve Bruno Fernandes de hücum rollerinde yer aldı.

Ayrıca Solskjaer ve ekibi; Pogba, Fernandes ve Greenwood'un Ronaldo'yu beslemesini istiyor. Norveçli hoca, Manchester United'ın defans oyuncularının topu arkadan hızlı bir şekilde oynamasına büyük bir önem veriyor.

Ole Gunnar Solskjaer, Raphael Varane'nin gelişinin takımının oyun hızını artırmaya yardımcı olduğunu düşünüyor. Ancak Ronaldo, hocasından oyun hızlarını daha fazla artıracak varyasyonlar denemesini talep etti.

Solskjaer, özellikle Villarreal karşısındaki cansız oyunun ardından, 3 puanı getiren golü atan Critiano Ronaldo'nun kendisi için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha farkına vardı.

Solskjaer ne söyledi?

United'ın patronu çarşamba günü, yaptığı açıklamada Ronaldo'yu övmeyi ihmal etmedi:

"Cristiano sahadayken her zaman bir şansınız olur" dedi ve ekledi: "O, gol yönünden çok başarılı bir oyuncu. Ronaldo'nun; seyirciler, oyuncular ve tüm kulüp üzerinde çok büyük bir etkisi var."

"Bunu birçok kez yaptı. Bir ay önce onu (Portekiz için) İrlanda'ya karşı gördüğünüzde, maçın başlarında bir penaltı kaçırdı ve topla çok az buluşabildi. Herkes, Ronaldo'nun maçta hiçbir şey yapamayacağını düşünürken o, son dakikalarda iki harika kafa golü attı."

'Kariyeri boyunca maçın son anına kadar golü kovaladı. Cristiano, sürekli oyunda kalıyor. Onu, bütün gün izliyorum ve maçlara nasıl hazırlandığını biliyorum. Gol şansını bulduğu anda, anında değerlendirebiliyor."

"Ronaldo, maç boyunca gol şansı oluşturmaya çalışıyor. Onun, harika bir bitirici olduğunu gösteren en önemli şey ise gol şansını bulduğu anda çok sakin kalması."