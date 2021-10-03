Troy Deeney: Babam beni ve annemi ölümle tehdit etti

Birmingham City’de oynayan golcü oyuncu, otobiyografisinde geçmişte yaşadığı korku dolu günleri anlattı.

Watford formasını Championship’te ve Premier Lig’de uzun yıllar boyunca başarıyla terleten Troy Deeney, bu yaz Birmingham City’ye transfer olmuştu.

Premier Lig’de 165 maçta 47 golü bulunan Deeney, kısa süre önce piyasaya çıkan kitabında gençlik yıllarında karşılaştığı dehşeti ilk kez açığa çıkardı.

Ne söyledi?

Hikaye Deeney’nin annesi Emma’nın, çocukları Troy, Ellis ve Sasha’yı yanına alarak eşi Paul Anthony Burke’ün yanından ayrılmas ve yeni bir eve taşınmasıyla başlıyor.

Gizli tuttukları adresi bir şekilde öğrenen Burke bir gün ailenin kapısına dayanmış. Deeney o anları şu sözlerle anlatıyor:

“Annem kapıyı normal bir şekilde açtı, sonra yüzündeki ifadenin bir anda korkuya dönüştüğünü gördüm.”

“Annemin o bakışlarını asla unutmayacağım. Anneme aklınıza gelebilecek tüm hakaretleri yağdırmaya başladı. Ellis ve Sasha gibi ben de gözyaşları içindeydim. Ona sakinleşmesini söyledim, ama kontrolden çıkmıştı.”

“Bana, ‘Anneni öldüreceğim’ dedi ve ardından teker teker hepimizi parmağıyla gösterip, ‘Sonra seni de, seni de ve seni de öldüreceğim’ diye bağırdı.”

Mücadeleyi bırakmadı

“Anneme yumruklar savurmaya başladı. Fırlayıp aralarına girmeye çalıştım.Beni bir yumrukla yere yıktı ve yeniden anneme yöneldi. Anneme ona geri dönmek zorunda olduğunu söyledi.”

“Hayır dedikçe ona vurmaya devam etti. ‘Anneme vurma’ diyerek kendimi önüne attım, ama bana da vurdu. Her defasında yerden kalkıp yeniden karşısına dikildim.”

“Annem bir yandan onu ikna etmeye çalışırken, bir yandan da bize iyi olduğunu söylüyordu.”

Bir süre sonra olay yerine gelen polis Deeney’nin babasını tutukladı ve aile rahat bir nefes aldı. Başka suçlardan da sabıkaları bulunan Paul Anthony Burke, 2012 yılında kanser nedeniyle hayatını kaybetmişti.

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