Manchester United’ın Premier Lig’deki puan kayıpları sürerken eleştiri oklarının hedefinde bu kez Ronaldo vardı…

Juventus’tan ayrılma kararı alan Cristiano Ronaldo, Manchester United’la anlaşamaya vararak Premier Lig’deki ikinci dönemini başlatmıştı.

Bireysel olarak sezona iyi bir giriş yapan Portekizli yıldız, altı maçta boy gösterirken bu karşılaşmalarda beş kez gol sevinci yaşamayı başardı.

Ancak Manchester United, buna karşın inişli çıkışlı bir performansla sezona başladı. Son iki Premier Lig maçında Aston Villa ve Everton’a dört puan bırakan Kırmızı Şeytanlar’da Ole Gunnar Solskjaer, genellikle eleştirilerin hedefinde yer aldı.

Ancak Hollanda Millî Takımı’nın eski antrenörü Danny Blind, Ronaldo’nun takıma getirdiği yüklerin altını çizdi.

Neler söylendi?

Sportnieuws’a konuşan Danny Blind, Ronaldo’nun takım savunması açısından yeteri kadar katkı vermediğini şu sözlerle anlattı:

“Normalde bir forvet bir rakip stoperden diğerine koşar, topu kovalar.”

“Manchester United, Ronaldo ile alışageldiği düzeninin dışında oynuyor. Top uzaklaştırıldığında Paul Pogba’nın baskı yapmaları gerektiğini söylediğini duyduk.”

“Ronaldo bunu yapmadı, o böyle bir oyuncu değil. O sadece gol atmayı düşünüyor ve topu diğerlerinin kazanmasını bekliyor.”

Preste ligin en kötüsü

Şaşırtan istatistik: Cristiano Ronaldo, Premier Lig'de son sırada

The Athletic’in haberine göre; Premier Lig’de en az 270 dakika süre alan forvet oyuncuları arasında rakip savunmalara en az pres yapan isim Cristiano Ronaldo’ydu.

Rakip savunmacılara 90 dakika başına sadece 2.7 kez pres yapan Ronaldo, bu listenin son sırasında kendisine yer bulmuştu.

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