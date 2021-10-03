Geçen sezonun son haftalarında Fenerbahçe’yi çalıştıran Emre Belözoğlu, Başakşehir’in yeni teknik direktörü oldu.

Süper Lig’de yeni sezona iyi bir başlangıç yapamayan Başakşehir, ilk sekiz haftada yalnızca altı puan çıkarabilmişti.

Geçtiğimiz haftalarda alınan Fenerbahçe galibiyetine karşın kötü gidişatı önleyemeyen Başakşehir teknik direktörü Aykut Kocaman, Fatih Karagümrük yenilgisinin ardından istifasını yönetime sunduğunu açıklamıştı.

Yönetimin de Kocaman’ın istifasını kabul etmesiyle Başakşehir’de yeni teknik direktör arayışları başlamıştı. İstanbul temsilcisi, 2020-21 sezonunda Erol Bulut ile yolların ayrılmasının ardından Fenerbahçe’yi çalıştıran Emre Belözoğlu’nun göreve getirildiğini açıkladı.

Başakşehir’in açıklaması

Başakşehir, Emre Belözoğlu’nun teknik direktörlük görevine getirildiğini sosyal medyadan duyurdu:

“Kulübümüz, teknik direktörlük görevi için Emre Belözoğlu ile anlaşmaya varmıştır.”

“Başkanımız Göksel Gümüşdağ ve Emre Belözoğlu’nun katılacağı imza töreni yarın gerçekleştirilecektir.”

Belözoğlu’nun Fenerbahçe karnesi

Belözoğlu geçen sezon 10 maçta Fenerbahçe'nin başında yer aldı. Sarı - lacivertliler bu karşılaşmalarda yedi galibiyet, iki beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 23 puan topladı.

Fenerbahçe bu maçlarda rakip kaleye 18 gol atarken kalesinde ise 10 gol gördü.

Başakşehir’de Aykut Kocaman dönemi nasıl geçti?

Başakşehir, Aykut Kocaman yönetiminde 27'si Süper Lig'de 2'si de Ziraat Türkiye Kupası'nda olmak üzere toplam 29 resmi maç oynadı.

İstanbul temsilcisi bu maçlarda 9 galibiyet, 14 mağlubiyet ve 6 beraberlik alırken 32 gol yedi, 28 gol attı.

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