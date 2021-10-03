Real Madrid, Manchester United’ın yıldızını istiyor

Adı uzun süredir Kylian Mbappe ile anılan Real Madrid, transferdeki hedeflerini şimdiden belirliyor.

Transfer döneminde kadrosuna Crisitano Ronaldo, Jadon Sancho ve Raphael Varane gibi isimleri katarak güç kazanan Manchester United’da bazı isimler de gözden düştü.

Mason Greenwood ve Anthony Martial gibi isimlere ek olaraks akatlıktan dönecek olan Marcus Rashford’un dönmesiyle birlikte rotasyonda geri düşmesi beklenen Edinson Cavani’nin takımdan ayrılmayı düşündüğü iddia edildi.

İspanyol basını, tecrübeli golcü ile Real Madrid’in ilgilendiğini ileri sürdü.

Real Madrid’den Cavani atağı

Mundo Deportivo’nun haberine göre Manchester United’ın Urugaylı golcüsü Edinson Cavani, devre arasında Real Madrid’e gitme ihtimaline sıcak bakıyor.

Paris Saint-Germain’de geçirdiği yedi sezonun ardından Manchester United’a gelen Cavani, geride bıraktığımız sezonun özellikle son döneminde yükseliş yaşamış ve kulübüyle sözleşmesini uzatmıştı.

Ancak Ronaldo’nun gelmesiyle tekrar rotasyonda geriye düşen golcü oyuncu, son olarak oynanan Everton maçına ilk 11’de başlamış olsa da genel itibarıyla beklediği süreleri alamıyor.

Şu ana kadar dört maçta forma giyen Cavani, henüz hiçbir maçta doksan dakika görev yapamadı. Solskjaer’in genellikle kulübeden oyuna aldığı tecrübeli golcü, henüz yeni sezonda golle tanışamadı.

Cavani’nin United karnesi

Edinson Cavani, Manchester United formasını şu ana dek tüm kulvarlarda toplamda 43 maçta terletti.

Yıldız golcü, bu karşılaşmalarda 17 kez rakip fileleri havalandırdı.

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