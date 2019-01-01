Fenerbahçe, Pelkas transferinde bonservise takıldı

Fenerbahçe, PAOK forması giyen Dimitrios Pelkas transferinde zorlanıyor.

Yaz transfer döneminde Fenerbahçe'nin gündemine gelen Dimitrios Pelkas, İstanbul'da oynanan Fenerbahçe - Real Madrid basketbol maçını tribünden izleyerek sarı lacivertli taraftarları heyecanlandırdı.

Sabah'tan Volkan Demir'in haberine göre Fenerbahçe, orta saha oyuncusu için henüz bir girişimde bulunmadı. Pelkas'ın serbest kalma bedelinin 7.5 milyon euro olduğu, bu rakamın Fenerbahçe tarafından yaz transferinde karşılanamadığı bildirildi.

PAOK kulübü de oyuncusunu devre arasında göndermek istemiyor. Yunan yetkililer, Pelkas'ın transferine Ocak ayında değil yaz transfer döneminde onay verebileceklerini ifade ediyorlar.

25 yaşındaki oyuncu bu sezon resmi karşılaşmalarda 22 kez forma giydi, 3 gol attı, 5 asist yaptı.