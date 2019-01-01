Fenerbahçe'de gündem Johansen ve Fer

Fenerbahçe, önümüzdeki sezona iddialı bir kadroyla girmek için hazırlıklara devam ediyor. Gündemde Stefan Johansen ve Leroy Fer transfleri yer alıyor.

Ligde geçirdiği kötü dönemi, aldığı galibiyetlerle aşan Fenerbahçe'de dikkatler bir yandan önümüzdeki transfer dönemine çevrildi.

Devre arasında orta sahaya takviye yapmak için girişimlerini sürdüren ve Empoli'den Miha Zajc ile Beşiktaş'tan Tolgay Arslan'ı renklerine bağlayan sarı-lacivertliler; yeni sezonun kadrosunu kurmak için kollarını şimdiden sıvadı.

Fanatik'in haberine göre, Sportif Direktör Damien Comolli, Fulham'dan Stefan Johansen ve Swansea'den Leroy Fer'in transfleri için görüşmeler yürütüyor.

Ocak ayında adı Fenerbahçe ile anılan Johansen, Zajc transferinin ardından West Bromwich Albion'a kiralık gitmişti. Buna rağmen oyuncudan vazgeçmeyen Fenerbahçe, sözleşmesi sezon sonunda bitecek Norveçli orta sahayı bonservis ödemeden kadrosuna katabilir.

Aynı şekilde sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan Leroy Fer için de temaslar devam ediyor. Teknik direktör Ersun Yanal ve yönetimin yeni sezon yapılanması için yaptıkları planlar çerçevesinde iki oyuncudan birinin bedelsiz olarak kadroya katılması bekleniyor.