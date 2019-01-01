Everton, Cenk Tosun için 22,5 milyon euro istiyor

Marco Silva'nın teknik adamlığa gelmesinden sonra forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun'un bonservisi belirlendi.

Geçen sezonun devre arasında Sam Allardyce'ın talebiyle Beşiktaş'tan Everton'a transfer olan Cenk Tosun, Merseyside ekibinden ayrılabilir.

Marco Silva göreve geldikten sonra forma şansı bulmakta zorlanan ve gözden düşen golcü futbolcu için gelecek teklifleri değerlendirmeyi planlayan Everton, oyuncunun bonservis bedelini belirledi.

Liverpool Echo'da yer alan habere göre, kadrosuna takviye yapmak isteyen ancak bunun için önce oyuncu satışı yapması gereken Everton, Cenk Tosun'u 20 milyon sterlin (22,5 milyon euro) karşılığında takımdan göndermeye hazır.

Cenk Tosun'a gelebilecek teklifleri bu bonservis bedeli çerçevesinde değerlendirecek olan Everton, Oumar Niasse'yi de satmayı düşünüyor.

27 yaşındaki Cenk Tosun bu sezon Everton formasıyla 18 resmi maçta süre alırken 2 gol kaydetti. Cenk'in iki golü de Premier Lig'de gelirken yıldız futbolcu geçen sezon ligde 14 maça çıkıp 5 gol atmıştı.