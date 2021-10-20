Trabzonspor'un yıldızı Abdülkadir Ömür, hayalini açıkladı

22 yaşındaki futbolcu, Premier Lig veya La Liga'da forma giymeyi arzuluyor.

Trabzonsporluların son yıllarda en büyük beklenti içerisinde olduğu futbolcu olan Abdülkadir Ömür, yaşadığı sakatlıkların ardından yeniden eski ritmini bulmaya çalışıyor.

Zaman zaman, beklenti yüksek olduğu için bunun altında kaldığında tribünlerden tepki gören 22 yaşındaki oyuncu, bir yandan da bu baskının altından kalkmaya uğraşıyor.

Son oynanan Fenerbahçe karşılaşmasına ilk 11'de başlayan millî oyuncu, bu maçla ilgili ve gelecek planlarına dair açıklamalarda bulundu.

Ne söylendi?

Trabzonspor'un antrenman sahasında gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ömür, Fenerbahçe karşılaşması ile ilgili şunları söyledi:

"Maçtan sonra çıkan haberlere kulağımızı tıkıyoruz. Hak ederek kazandık. Fenerbahçe ile maçlarımız zevkli geçiyor, onlarla oynamaktan keyif alıyoruz.

"Onlara da saygı duyuyoruz ama bazı şeylerin arkasına sığınmak gerekmiyor. Biz daha iyiydik ve kazandık. Üzerine koya koya her maç devam etmek istiyoruz.

"Taraftarlarımıza teşekkür ediyoruz. Penaltı pozisyonunda büyük bir baskı oluşturdular. Islıktan biz bile rahatsız olduk. Bu baskı olmasa belki hakem VAR'a bile gitmeyecekti.

Onlar bizim saha dışındaki gücümüz, her maç destek bekliyoruz."

Abdülkadir Ömür, Bakasetas'ı nasıl tanımlıyor?

Trabzonspor'un formda ismi Anastasios Bakasetas ile ilgili sorulan soruyu da yanıtlayan Abdülkadir Ömür, Yunan futbolcu hakkında şu yorumu yaptı:

"Bakasetas, Fenerbahçe maçının önemini çok iyi biliyordu. Hocamız da zaten 'anlatmaya gerek yok' demişti. Kazandık, mutluyuz. Liderliğin keyfini sürmek istiyoruz.



"Bakasetas, çok değerli bir oyuncu. Türkçe şakalar yapıyor, Türk arkadaşlarıyla vakit geçirmeyi seviyor. Çok kolay adapte oldu. Tecrübelerini bize aktarıyor.

Hamsik de bazen bizimle yemeğe geliyor. Şampiyonluk yolundaki tecrübelerini aktarıyor."

Abdülkadir Ömür, Premier Lig'den teklif aldı mı?

22 yaşındaki futbolcu, bireysel performansı ve geleceğine dair de şunları söyledi:

"Herkesin özlediği ve izlediği Abdülkadir olmak için daha çok çalışıyorum. Eleştiriler sürekli oluyor, bunlara alışmak zorundayız. Performansımı yukarı çekmek için daha çok çalışıyorum.



"3 sene önce İngiltere'den büyük teklif almıştık. Sonra kimsenin yaşamak istemediği iki ağır sakatlık yaşadım.

Hayalim şampiyon olup Avrupa'da Trabzonspor'u temsil etmek. İspanya ve İngiltere'de oynamak ve kendimi daha fazla geliştirmek istiyorum."

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